Sở Giáo dục TP. HCM xác minh vụ suất ăn của học sinh có gián

Xã hội 08/03/2021 17:12

Sau khi nhận được phản ánh suất ăn của học sinh có gián, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, sở đã nắm được thông tin và cán bộ Phòng Chính trị tư tưởng đã xuống làm việc với nhà trường vào ngày 6/3.

Theo Người Lao Động đưa tin, một học sinh trường THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8) đã phát hiện suất ăn của mình có gián vào hôm 4/3 nên đã báo cho nhân viên căng tin.

Em học sinh (HS) H. kể lại hôm ấy có món cá sốt cà. Khi mở nắp khay cơm, H. đã thấy một con gián nằm trong phần sốt của món ăn. H. dùng điện thoại di động của bạn chụp lại, báo với cô giáo chủ nhiệm và lập tức gọi nhân viên phát suất ăn cho mình ra một góc ít HS để phản ánh và đưa lại khay cơm. Nhân viên này không nói gì và đổi khay cơm khác nhưng vẫn cùng món ăn ban nãy. Vì ám ảnh nên em không tiếp tục ăn.

"Em thấy con gián đã thấm gia vị và nằm ngửa trong phần xốt của khay thức ăn”, H. kể lại.

suat an cua hoc sinh co gian 1
 Suất ăn mà học sinh phản ánh là có gián bên trong - Ảnh: Người Lao Động 

Được biết ngồi cùng bàn với H. trưa hôm ấy còn có 3 HS cùng lớp, các em đều chứng kiến vụ việc. T. cùng ngồi ăn và đến phản ánh với nhân viên chung với H. cho biết em tận mắt thấy H. mở khay thức ăn ra đã có gián nằm trong đó.

Nhận được phản ánh từ HS, giáo viên chủ nhiệm của lớp này đã báo cáo cho hiệu trưởng ngay trưa đó. Chiều cùng ngày, ban giám hiệu đã gọi em H. và em T. lên làm bản tường trình về vụ việc.

Sáng 5/3, em H. tiếp tục lên phòng giám thị để làm bản tường trình. Mẹ em H. cũng đã đến trường gặp ban giám hiệu và yêu cầu được gặp quản lý căng-tin hoặc nhân viên hôm đó nhưng nhà trường từ chối. Nhà trường hẹn sẽ làm việc cả ba bên vào một ngày khác. Được biết, nhiều phụ huynh của lớp em H. rất lo lắng với sự việc đã xảy ra nên hiện tại, cả lớp của H. đã không còn đăng ký ăn trưa tại trường.

Với trách nhiệm quản lý lớp học, cô A. - giáo viên chủ nhiệm của em H. - cho hay trong buổi làm việc cùng phụ huynh và nhà trường sáng 5/3, cô đã yêu cầu nhà trường trích xuất camera vì chỗ H. ngồi ăn có gắn camera nhưng nhà trường từ chối. Cô cũng kiến nghị ban giám hiệu không gọi H. lên văn phòng làm bản tường trình nhiều lần trong lúc em đang học, như vậy sẽ ảnh hưởng tâm lý và tinh thần học tập của HS.

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết vì đây là phản ánh từ HS nên sở sẽ xác minh lại sự việc bằng nhiều cách như kiểm tra lưu mẫu thức ăn hôm đó, hàng hóa nhập về ra sao, năng lực của công ty cung cấp suất ăn... Nếu đúng như phản ánh, sở sẽ xử lý nghiêm và yêu cầu công ty này dừng cung cấp suất ăn cho trường.

Hiện, vụ việc suất ăn của học sinh có gián vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Căn nhà trị giá 18 tỉ đồng ‘thần y’ Võ Hoàng Yên trao trả cho vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ giờ ra sao?

Căn nhà trị giá 18 tỉ đồng ‘thần y’ Võ Hoàng Yên trao trả cho vợ chồng đại gia Dũng ‘lò vôi’ giờ ra sao?

Mặc dù đã viết thư cảm ơn và ngỏ lời được trao trả lại căn nhà trị giá 18 tỉ đồng cho vợ chồng vị đại gia Dũng “lò vôi”. Thế nhưng bà Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng) không chịu thỏa hiệp, quyết đi tìm sự thật đến cùng.

Xem thêm
Từ khóa:   suất ăn có gián thức ăn có gián bán thức ăn bẩn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 57 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 27 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn