Em học sinh (HS) H. kể lại hôm ấy có món cá sốt cà. Khi mở nắp khay cơm, H. đã thấy một con gián nằm trong phần sốt của món ăn. H. dùng điện thoại di động của bạn chụp lại, báo với cô giáo chủ nhiệm và lập tức gọi nhân viên phát suất ăn cho mình ra một góc ít HS để phản ánh và đưa lại khay cơm. Nhân viên này không nói gì và đổi khay cơm khác nhưng vẫn cùng món ăn ban nãy. Vì ám ảnh nên em không tiếp tục ăn.

Theo Người Lao Động đưa tin, một học sinh trường THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8) đã phát hiện suất ăn của mình có gián vào hôm 4/3 nên đã báo cho nhân viên căng tin.

Được biết ngồi cùng bàn với H. trưa hôm ấy còn có 3 HS cùng lớp, các em đều chứng kiến vụ việc. T. cùng ngồi ăn và đến phản ánh với nhân viên chung với H. cho biết em tận mắt thấy H. mở khay thức ăn ra đã có gián nằm trong đó.

Nhận được phản ánh từ HS, giáo viên chủ nhiệm của lớp này đã báo cáo cho hiệu trưởng ngay trưa đó. Chiều cùng ngày, ban giám hiệu đã gọi em H. và em T. lên làm bản tường trình về vụ việc.

Sáng 5/3, em H. tiếp tục lên phòng giám thị để làm bản tường trình. Mẹ em H. cũng đã đến trường gặp ban giám hiệu và yêu cầu được gặp quản lý căng-tin hoặc nhân viên hôm đó nhưng nhà trường từ chối. Nhà trường hẹn sẽ làm việc cả ba bên vào một ngày khác. Được biết, nhiều phụ huynh của lớp em H. rất lo lắng với sự việc đã xảy ra nên hiện tại, cả lớp của H. đã không còn đăng ký ăn trưa tại trường.

Với trách nhiệm quản lý lớp học, cô A. - giáo viên chủ nhiệm của em H. - cho hay trong buổi làm việc cùng phụ huynh và nhà trường sáng 5/3, cô đã yêu cầu nhà trường trích xuất camera vì chỗ H. ngồi ăn có gắn camera nhưng nhà trường từ chối. Cô cũng kiến nghị ban giám hiệu không gọi H. lên văn phòng làm bản tường trình nhiều lần trong lúc em đang học, như vậy sẽ ảnh hưởng tâm lý và tinh thần học tập của HS.

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết vì đây là phản ánh từ HS nên sở sẽ xác minh lại sự việc bằng nhiều cách như kiểm tra lưu mẫu thức ăn hôm đó, hàng hóa nhập về ra sao, năng lực của công ty cung cấp suất ăn... Nếu đúng như phản ánh, sở sẽ xử lý nghiêm và yêu cầu công ty này dừng cung cấp suất ăn cho trường.

Hiện, vụ việc suất ăn của học sinh có gián vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.