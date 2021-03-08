Qua đoạn đường trơn trượt, vì mất lái nên xe cấp cứu lật ngửa dưới ruộng. Sự việc khiến cộng đồng mạng thương cảm bệnh nhân trong xe khi phải đeo bình oxy đi gột bùn để tiếp tục hành trình đi đến bệnh viện.

Theo thông tin từ Vietnamnet, một chiếc xe máy khi chạy qua khúc cua đã đánh rơi can đựng dầu. Dầu chảy lênh láng ra khắp đường khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh chiếc xe cứu thương bị lật ngửa dưới ruộng trên đường đưa bệnh nhân vào bệnh viện - Ảnh: Vietnamnet

Cũng vì thế mà khi chiếc xe cứu thương “xui xẻo” kia chạy qua đoạn đường này đã mất lái, lao thẳng xuống ruộng rồi lật ngửa. Đáng chú ý thời điểm gặp nạn, trong xe đang có bệnh nhân.

Sự việc xảy ra khiến bệnh nhân đang trong xe phải đeo cả thiết bị hỗ trợ oxy đi gột bùn - Ảnh: Vietnamnet

Rất may mắn là những người ngồi trên xe không ai bị thương nặng. Khi thoát được ra ngoài, mọi người ngồi trong xe đều bị lấm lem bùn đất. Riêng bệnh nhân phải kéo cả thiết bị hỗ trợ đến nhà dân bên đường để gột rửa bùn lầy trước khi tiếp tục hành trình đến bệnh viện. Hình ảnh nam bệnh nhân vừa thở oxy vừa tắm rửa khiến cư dân mạng không khỏi thương cảm.

Đoạn đường bị đổ đầy dầu khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn - Ảnh: Vietnamnet

Sự việc xe cấp cứu lật ngửa dưới ruộng đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Hầu hết mọi người đều lấy làm tiếc cho vụ tai nạn này, đồng thời cũng có ý kiến trách người đi xe máy đã làm đổ dầu ra đường gây nguy hiểm cho người khác.

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