Theo Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình, ca trực gác chắn đường sắt vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn do một nữ nhân viên phụ trách. Chị này làm nhân viên gác chắn đã nhiều năm và chưa từng xảy ra sai phạm.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, sáng 8/3, công an đang làm việc với nhân viên trực gác chắn cùng những người liên quan để làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn xảy ra hôm 7/3. Ông Cao Minh Hỷ - Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình cho biết từ khi xảy ra vụ tai nạn, mọi hình ảnh và chứng cứ có liên quan đều được cơ quan chức năng thu giữ. Hiện tại, ban lãnh đạo chi nhánh đường sắt Nghĩa Bình cũng chưa tiếp cận được với nhân viên trực gác chắn hôm ấy.

Chiếc ô tô bị tàu hỏa tông văng xa khoảng 10m - Ảnh: Người Lao Động

Cũng theo ông Hỷ, ca trực gác chắn đường sắt vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn do một nữ nhân viên phụ trách. Chị này làm nhân viên gác chắn đã nhiều năm và chưa từng xảy ra sai phạm.

"Theo quy định của ngành đường sắt, thanh chắn phải được hạ xuống trước khi tàu đến từ 60 - 90 giây. Tuy nhiên, hình ảnh từ hiện trường cho thấy thanh chắn tại điểm gác này vẫn chưa được hạ khi tàu sắp đến… Nguyên nhân cuối cùng vẫn phải đợi kết luận của cơ quan điều tra" - ông Hỷ cho hay.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, sáng 7/3, tại điểm giao nhau giữa đường sắt và đường ngang dân sinh thuộc thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và ôtô 7 chỗ khiến cháu Nguyễn Thiên Phúc (2 tuổi - con trai anh Nguyễn Trí Minh) tử vong. Vợ chồng anh Nguyễn Trí Minh - chị Trần Thị Mỹ Trinh bị thương nặng – thông tin từ Người Lao Động.

Qua hình ảnh camera giám sát từ hiện trường, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do nhân viên trực chậm hạ gác chắn khi tàu SH3 lao tới.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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