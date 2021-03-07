Nghi do mâu thuẫn tình cảm, Cương đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào bạn gái mình, rồi lấy điện thoại của nạn nhân rời khỏi hiện trường.

Theo nguồn tin từ VTC News, chiều 7/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Tân Yên đang tạm giữ hình sự Tăng Văn Cương (23 tuổi, trú tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Tăng Văn Cương tại cơ quan điều tra - Ảnh: VTC News

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 6/3, Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) nhận tin báo về việc chị N.T.T.H. (23 tuổi, ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) bị bạn trai là Cương dùng kéo đâm nhiều nhát, gây thương tích nặng.

Trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, Cương còn lấy đi chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO của nạn nhân.

Đến 21h cùng ngày, Cương đến Công an huyện Tân Yên đầu thú. Bước đầu, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ việc được xác định là mâu thuẫn tình cảm.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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