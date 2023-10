Thực hư chứng chỉ hành nghề của ‘thần y’ Võ Hoàng Yên?

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, ông Lê Văn Hồng (Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận) chia sẻ rằng, ông Võ Hoàng Yên có bằng tốt nghiệp Trung cấp y sĩ y học cổ truyền, do hiệu trưởng Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh (tỉnh Thanh Hóa) cấp vào tháng 7/2017.

Chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên được Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp - Ảnh: Hợp Phố/Người Lao Động

Vị lãnh đạo này còn thông tin thêm, chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên chỉ được giúp việc chuyên môn, chưa đủ điều kiện để tự đứng tên cấp phép hoạt động, chỉ được khám chữa bệnh tại cơ sở y tế do người khác đủ điều kiện đứng tên.

Ông Võ Hoàng Yên chỉ là người cộng tác khám chữa bệnh tại 2 cơ sở trên địa bàn tỉnh, chứ không hề đứng tên cơ sở y tế nào hết. Đó là cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, do ông N.B. đứng tên và cơ sở Phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân – Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở y tế tỉnh Bình Thuận thông tin với Người Lao Động.