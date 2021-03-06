Thực hư chứng chỉ hành nghề của ‘thần y’ Võ Hoàng Yên?

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho hay, chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên chỉ được giúp việc chuyên môn, chưa đủ điều kiện để tự đứng tên cấp phép hoạt động, chỉ được khám chữa bệnh tại cơ sở y tế do người khác đủ điều kiện đứng tên.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, ông Lê Văn Hồng (Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận) chia sẻ rằng, ông Võ Hoàng Yên có bằng tốt nghiệp Trung cấp y sĩ y học cổ truyền, do hiệu trưởng Trường Trung cấp Tuệ Tĩnh (tỉnh Thanh Hóa) cấp vào tháng 7/2017. Sau khi đáp ứng đủ các điều kiện, ngày 8/11/2018, ông Yên được Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Chứng chỉ hành nghề có giá trị lưu hành trên toàn quốc, nhưng khi đến khám bệnh ở các địa phương, ông Yên phải thực hiện việc đăng ký với cơ quan chức năng quản lý về y tế ở địa phương đó.

Chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên được Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp - Ảnh: Hợp Phố/Người Lao Động Vị lãnh đạo này còn thông tin thêm, chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên chỉ được giúp việc chuyên môn, chưa đủ điều kiện để tự đứng tên cấp phép hoạt động, chỉ được khám chữa bệnh tại cơ sở y tế do người khác đủ điều kiện đứng tên. Ông Võ Hoàng Yên chỉ là người cộng tác khám chữa bệnh tại 2 cơ sở trên địa bàn tỉnh, chứ không hề đứng tên cơ sở y tế nào hết. Đó là cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự tại xã Gia An, huyện Tánh Linh, do ông N.B. đứng tên và cơ sở Phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân – Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở y tế tỉnh Bình Thuận thông tin với Người Lao Động.

Được biết, cơ sở Phước Thiện Hưng An Tự đã hoạt động nhiều năm nay, còn Phòng thuốc Nam Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự mới được cấp phép hoạt động vào đầu năm 2019, do bà L.T.T.H. đứng tên. Ông Võ Hoàng Yên trong 1 lần chữa bệnh cho người câm điếc - Ảnh: Internet "Người được cấp chứng chỉ hành nghề, khi mở cơ sở KCB phải đăng ký với Sở Y tế địa phương, cơ sở đó chỉ hoạt động sau khi được Sở Y tế địa phương thẩm định, cấp phép và chỉ được hành nghề KCB tại nơi được cấp phép, trên địa bàn tỉnh, thành đó", báo Người lao động dẫn lời PGS-TS Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế). Trước đó, ông Đỗ Sơn Hà, Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hội Nam Y Việt Nam cũng từng khẳng định, Hội chưa hề giao cho lương y Võ Hoàng Yên xử lý, chữa bệnh trên một cơ thể, trường hợp bệnh nhân cụ thể nào. Tất cả các bệnh nhân đều do ông Yên tự chữa tại các nơi. Đồng thời, việc nhiều người gọi ông Yên là "thần y" cũng là do dân gian tự phong chứ không có đơn vị nào, kể cả Hội phong tặng - thông tin từ tờ Tổ Quốc chia sẻ.

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