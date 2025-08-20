Đêm tân hôn, tôi phát hiện ra bí mật động trời của vợ và sự thật khó chấp nhận

Tâm sự 20/08/2025 20:00

Tôi bần thần nghĩ đến việc vợ mình đã từng mang thai mới có dấu vết này trên cơ thể. Tôi cũng từng thấy những hình ảnh này trên mạng. Tôi giật mình hiểu ra, vợ tôi đã từng mang thai sao?

Dù tôi và vợ yêu nhau 2 năm rồi mới kết hôn nhưng trước đêm tân hôn, tôi chưa từng chạm vào người cô ấy. Không phải là ý của tôi, mà là vì vợ tôi nói cô ấy từng bị phản bội nên muốn xem tôi có chân thành với cô ấy hay không.

Tôi không ngại chuyện giữ gìn trước đêm tân hôn, vì tôi thật lòng yêu thương vợ nên tôi tôn trọng mong muốn của cô ấy. Rồi chúng tôi lấy nhau, chính thức hoàn toàn thuộc về nhau. Tiệc cưới đã tàn, tôi cùng vợ lên phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn. Khi chiếc váy cưới tụt xuống, tôi bàng hoàng khi thấy cơ thể của vợ dần dần lộ ra trước mắt.

Tôi bất ngờ khi thấy trên bụng của vợ mình có chằng chịt những vết rạn, hai bên đùi của cô ấy cũng có. Tôi bần thần nghĩ đến việc vợ mình đã từng mang thai mới có dấu vết này trên cơ thể. Tôi cũng từng thấy những hình ảnh này trên mạng. Tôi giật mình hiểu ra, vợ tôi đã từng mang thai sao?

Sau đó, tôi nghe vợ tôi thú thật đã từng sinh con. Cô ấy bị người yêu phản bội nên quyết định nuôi con một mình. Nhưng không may, cái thai bị chết lưu, cô ấy không đón được con chào đời. 

Đêm tân hôn, tôi phát hiện ra bí mật động trời của vợ và sự thật khó chấp nhận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi còn nói cô ấy không để tôi biết là vì nghĩ mình không hề làm gì có lỗi với tôi. Đó là quá khứ đã qua, không liên quan tới hiện tại của chúng tôi. Và cô ấy không hề có con riêng, nếu có thì đã nói rõ với tôi. Cô ấy nói muốn giữ mình đến đêm tân hôn là vì muốn chứng thực sự chân thành của tôi, hoàn toàn không có ý giấu giếm.

Tôi quá bất ngờ nên chỉ im lặng. Tôi yêu vợ là thật nhưng tôi vẫn có cảm giác bị cô ấy lừa. Huống hồ, khi nhìn vào những vết rạn trên người vợ, tôi thấy rất khó chịu. Sau đêm tân hôn đó, cả tuần sau đó tôi vẫn chưa chạm vào người của vợ. Tôi có đề nghị vợ đi thẩm mỹ viện để xóa những vết rạn kia đi. Nhưng vợ tôi không chịu, cô ấy nói đó là một phần quá khứ của mình, cô ấy còn chất vấn tôi sao không thể chấp nhận vợ mình như thế?

Giờ tôi phải làm sao đây? Chẳng lẽ yêu cầu của tôi quá đáng với vợ hay sao?

Biết con trai ngoại tình và muốn mang cháu nội về, mẹ chồng tôi bày dáng vẻ "lạ" cùng lời tuyên bố choáng

Biết con trai ngoại tình và muốn mang cháu nội về, mẹ chồng tôi bày dáng vẻ "lạ" cùng lời tuyên bố choáng

Mẹ chồng tôi cũng chỉ chuẩn bị chút ít của hồi môn. Bà ấy nói, con gái gả đi rồi thì nhà chồng tương lai phải tự lo liệu. Dù tôi không có ý kiến, nhưng thật lòng cũng cảm thấy mẹ chồng đã nghĩ cho vợ chồng tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Tâm sự 47 phút trước
Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Giữa lúc bị bệnh sau 2 năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Giữa lúc bị bệnh sau 2 năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp?

Bắt gặp Ngô Thiến đi mua sắm cùng chồng cũ, nghi vấn chuẩn bị tái hợp?

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Xót xa 2 bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội

Xót xa 2 bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Ngày nào 12h đêm cũng bắt gặp osin mặc đồ sexy ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

Ngày nào 12h đêm cũng bắt gặp osin mặc đồ sexy ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Sau ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về nhà gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về nhà gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sống chung với nhà chồng 1 tháng, đêm nào bà cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào

Sống chung với nhà chồng 1 tháng, đêm nào bà cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Đêm tân hôn, tôi phát hiện ra bí mật động trời của vợ và sự thật khó chấp nhận

Đêm tân hôn, tôi phát hiện ra bí mật động trời của vợ và sự thật khó chấp nhận

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Gọi video call cho bố chồng, tôi vô tình nhìn thấy thứ nhúc nhích phía sau ông, càng sốc hơn khi biết sự thật

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Đêm tân hôn, mẹ chồng bất ngờ vào phòng nói một câu khiến nàng dâu nhất quyết đòi ly hôn vào hôm sau

Giữa lúc bị bệnh sau 2 năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Giữa lúc bị bệnh sau 2 năm ly hôn, con gái gọi điện cho chồng cũ, nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia người phụ nữ bật khóc

Ngày nào 12h đêm cũng bắt gặp osin mặc đồ sexy ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

Ngày nào 12h đêm cũng bắt gặp osin mặc đồ sexy ra ngoài, tôi đi theo thì choáng váng thấy người đàn ông của chị ấy

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về nhà gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

3 đêm liền chị hàng xóm dẫn người tình về nhà gây tiếng động mờ ám, khi tôi tình cờ chạm mặt thì chết sững

Sống chung với nhà chồng 1 tháng, đêm nào bà cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào

Sống chung với nhà chồng 1 tháng, đêm nào bà cũng đi ra ngoài, tôi tò mò đi theo thì kinh ngạc thấy căn phòng bà bước vào