Vô tình phát hiện hành tung của chồng trên mạng xã hội, tôi ngớ người khi phát hiện bị 'cắm sừng' đã 2 năm

Tâm sự 20/08/2025 17:20

Anh chỉ mới bình luận cách đây vài ngày, tôi chợt nghĩ hay là anh mua cho vợ? Nhưng khi tôi vào những bài viết của cửa hàng đó thì phát hiện chồng là khách quen, thường xuyên mua hàng 2 năm gần đây.

Tôi và chồng yêu nhau từ thời đại học. Khác với gia cảnh khá giả của tôi, gia đình của Lâm thuộc diện khó khăn. Anh phải vừa đi học vừa đi làm thêm kiếm tiền xoay sở cuộc sống. Từ khi quyết định yêu Lâm, tôi không sợ nghèo khó, luôn cố gắng giúp đỡ người yêu. Tôi không đòi hỏi anh phải mua đồ hiệu, dẫn tôi đi ăn chỗ đắt tiền, tôi chỉ cần anh yêu thương tôi thật lòng, chung thủy.

Gia đình tôi không chấp nhận Lâm, bố mẹ tôi cho rằng anh không đủ điều kiện lo cho tôi sau này. Nhưng từ khi đi học tôi đã muốn gắn bó cả đời với anh. Tôi còn giúp anh tiền học, tiền phòng trọ. Không phụ lòng tôi, 5 năm sau khi tốt nghiệp, Lâm ngày một kiếm nhiều tiền. Chúng tôi có một đám cưới rình rang, khiến tôi và gia đình nở mày nở mặt.

Nhưng tính tôi từ khi yêu Lâm đã tiết kiệm, tính toán tiền bạc cẩn thận, nên khi trở thành vợ anh tôi vẫn như thế. Tôi sợ chồng làm cực khổ còn mình thì tiêu xài hoang phí. Đến khi sinh cho anh hai đứa con, tôi vẫn không dám mua đồ mắc tiền cho mình. Bạn bè của tôi hay bảo tôi sướng không biết hưởng, chỉ biết tự chuốc khổ vào người.

 

Vô tình phát hiện hành tung của chồng trên mạng xã hội, tôi ngớ người khi phát hiện bị 'cắm sừng' đã 2 năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lần, tôi nghe cô bạn của tôi hăm he chồng ra ngoài thành đạt mà vợ không biết xài hàng hiệu thì có ngày mất chồng như chơi. Cô ấy liền kéo tôi vào những hội nhóm mua đồ hiệu, chỉ tôi cách xài mỹ phẩm, quần áo đắt tiền. Tôi cũng học hỏi theo, nghĩ bụng mình biết ăn diện, xinh đẹp hơn thì cũng làm chồng hãnh diện.  

Đến một hôm, khi tôi đang xem một bài viết về bộ mỹ phẩm đắt tiền thì bất ngờ thấy chồng bình luận bên dưới. Anh hỏi giá bao nhiêu. Anh chỉ mới bình luận cách đây vài ngày, tôi chợt nghĩ hay là anh mua cho vợ? Nhưng khi tôi vào những bài viết của cửa hàng đó thì phát hiện chồng là khách quen, thường xuyên mua hàng 2 năm gần đây. Tôi lặng người, chồng chưa từng mua cho tôi một món mỹ phẩm nào.

Tôi bắt đầu điều tra hành tung của chồng trên mạng xã hội. Sau đó tôi phát hiện một tài khoản thường xuyên tương tác với anh. Khi vào xem thông tin thì tôi choáng váng nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp khoe hình bóng lưng bạn trai, nhìn qua tôi đã biết đó là chồng của mình.

Hóa ra tôi đã bị chồng phản bội suốt 2 năm nay mà không hề hay biết. Chỉ vì tình cờ thấy một dòng bình luận của anh tôi mới biết anh có nhân tình bên ngoài. Giờ tôi phải làm sao đây?

Biết con trai cặp bồ, mẹ chồng cùng tôi đi tìm cô nhân tình nói chuyện, vừa gặp mặt cô ta đã tái mặt

Biết con trai cặp bồ, mẹ chồng cùng tôi đi tìm cô nhân tình nói chuyện, vừa gặp mặt cô ta đã tái mặt

Tôi chưa từng yêu đương thì sẽ không biết những chuyện chồng nói. Còn chồng tôi lại quá từng trải, thậm chí có lúc làm tôi thấy sợ. Thấy vợ nhàm chán, Quân có bồ bên ngoài. Điều này lại càng làm tôi thấy khổ sở.

Đêm tân hôn, tôi phát hiện ra bí mật động trời của vợ và sự thật khó chấp nhận

Tâm sự 24 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 21/8/2025, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đi công tác xa nhà, đến nửa đêm vừa nghe tiếng gõ cửa, khi nhìn thấy người đối diện thì tim tôi loạn nhịp muốn ly hôn ngay tức khắc

Tâm sự 44 phút trước
Giận chồng ra khách sạn ngủ, hôm sau vừa mở mắt thì suýt ngất khi thấy bóng dáng của người nằm bên cạnh bên

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Thấy tờ giấy lạ dưới giường nhà bạn gái, khi nhìn qua thì tôi khựng lại, điếng người khi thấy thông tin trên đó

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 21/8/2025, Trời cao an bài, 3 con giáp hồng phúc sâu dày, sự nghiệp bứt tốc như 'ngựa phi mã', suôn sẻ trăm bề hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Người yêu cũ muốn tái hợp, tôi chỉ cười khẩy đáp lại một câu khiến anh ta cứng người còn cả hội trường vỗ tay rần rần

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Đưa bồ đến nhà nghỉ, chồng vừa không có tiền và giấy tờ, vừa thấy tấm ảnh cưới thì hoảng chạy về nhà

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Chồng ngoại tình quỳ gối cầu xin tha thứ, tôi chỉ nói một câu khiến anh ta tái mặt

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước

Nữ nhân viên ở Hà Nội bị đình chỉ vì yêu cầu shipper ghi tên lên 30 cốc chè

Tử vi thứ Năm 21/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tai nạn kinh hoàng: Tảng đá khổng lồ rơi trúng nhà dân trong đêm, 5 người trong gia đình thương vong

Giận chồng ra khách sạn ngủ, hôm sau vừa mở mắt thì suýt ngất khi thấy bóng dáng của người nằm bên cạnh bên

Thấy tờ giấy lạ dưới giường nhà bạn gái, khi nhìn qua thì tôi khựng lại, điếng người khi thấy thông tin trên đó

Người yêu cũ muốn tái hợp, tôi chỉ cười khẩy đáp lại một câu khiến anh ta cứng người còn cả hội trường vỗ tay rần rần

Đưa bồ đến nhà nghỉ, chồng vừa không có tiền và giấy tờ, vừa thấy tấm ảnh cưới thì hoảng chạy về nhà

Chồng ngoại tình quỳ gối cầu xin tha thứ, tôi chỉ nói một câu khiến anh ta tái mặt

Biết con trai ngoại tình và muốn mang cháu nội về, mẹ chồng tôi bày dáng vẻ "lạ" cùng lời tuyên bố choáng

