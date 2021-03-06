Thanh niên phẫu thuật hơn 20 lần trong 7 năm vì 'bị chê xấu khi đi xin việc'

Quyền chia sẻ ngày ấy mình là một cậu học trò cấp 2 có làn da ngăm đen, mắt một mí, mũi tẹt. Vì vậy, Quyền thường bị bạn bè trêu chọc ngoại hình.

Theo nguồn tin từ Ngôi Sao, Đỗ Văn Quyền (25 tuổi, quê Hưng Yên, hiện là chuyên viên tư vấn trong một thẩm mỹ viện tại Hải Phòng) đã từng trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ trong suốt 7 năm qua. Nhưng chính những lần đau thấu xương tủy, không thể ăn uống được đó, đã giúp Quyền tự tin và có công việc ổn định hơn.

Năm 17 tuổi, thanh niên này xuống Hải Phòng tìm việc. Tự thấy mình có khiếu ăn nói, Quyền nộp đơn vào các cơ sở thẩm mỹ. Nhưng điều tiên quyết nhà tuyển dụng cần lại là ngoại hình, nên Quyền lại không xin được việc.

Năm 16 tuổi, khi còn đang học lớp 10, Quyền xin bố mẹ cho nghỉ vì học không vào. Sau đó, nam thanh niên đã từng xin phục vụ quán ăn, rửa bát… nhưng họ đều từ chối với lí do “Em xấu thế này sợ khách nhìn cũng không ưng” – Quyền tâm sự.

Ngoại hình gây bất ngờ của Quyền sau rất nhiều cuộc đại phẫu lẫn tiểu phẫu - Ảnh: Ngoisao.net

Sau đó, chàng trai đã xin được việc ở một quán bar với lương 1,8 triệu đồng/ tháng. Quyền hết sức tiết kiệm chi phí sinh hoạt để nuôi ước mơ phẫu thuật thẩm mỹ.

Từ ngày xuống Hải Phòng làm việc, Quyền không về nhà, dù là ngày nghỉ hay lễ tết, vì ngày nghỉ khách đến quán bar đông, nhiều cơ hội được “bo”. Nhớ nhà, muốn về nhưng mong ước thay đổi diện mạo càng khiến anh có thêm động lực.

Sau một năm làm tại quán bar, Quyền học thêm "món" trang điểm cho khách trong quán, mức thu nhập cũng khá hơn so với hồi mới vào nghề.

Năm 18 tuổi, dành dụm được hơn 40 triệu đồng, Quyền tìm hiểu trên mạng các trung tâm thẩm mỹ có tiếng tại Hà Nội để đi cắt mí trên và làm mũi. Khi ấy, Quyền đã cắt mí khoảng 8 triệu, làm mũi 20 - 35 triệu đồng/lần. Gương mặt sưng húp sau phẫu thuật được băng kín, Quyền vội vã trở về Hải Phòng để kịp đi làm ca tối.

Sau lần phẫu thuật đầu tiên, gương mặt của anh bắt đầu có đường nét, mắt to hơn, sống mũi thẳng cao. Công việc làm ăn ngày càng thuận lợi khiến anh chàng tin "chỉnh sửa nhân tướng có thể đổi đời". Từ đó, Quyền càng lao vào làm việc để có tiền hoàn thiện gương mặt.

Trong suốt 7 năm, nam thanh niên tiến hành hơn 20 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ với tổng chi phí khoảng 400 triệu đồng - Ảnh: Ngoisao.net

Trong suốt 7 năm, anh tiến hành hơn 20 cuộc từ tiểu phẫu đến đại phẫu. Có những lần chỉ đơn giản là đi thay đổi kiểu dáng mũi mới hợp xu hướng, nhưng có lần là đi độn cằm đau thấu xương tuỷ.

Quyền kể anh cắt mí trên 2 lần, nâng mũi 6 lần, làm 6 cái răng, độn cằm, cắt môi trên, môi dưới, mở góc mắt, tiêm bọng mắt cười... và còn nhiều lần tiểu phẫu anh chẳng nhớ nổi.

Anh thực hiện phẫu thuật tại nhiều cơ sở thẩm mỹ ở Hà Nội và Sài Gòn để có ngoại hình mơ ước. Tổng chi phí cho hơn 20 cuộc phẫu thuật khoảng 400 triệu đồng.

Suốt 5 năm không về nhà để tiết kiệm tiền, lúc có tiền thì Quyền đi phẫu thuật mà không dám nói với bố mẹ. Vậy nên, lần đầu tiên về nhà, từ bố mẹ đến họ hàng, làng xóm tuyệt nhiên không ai nhận ra cậu bé Đỗ Quyền.

Đỗ Quyền trước khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Ngoisao.net

Từ ngày thay đổi ngoại hình, có gương mặt ưa nhìn, công việc của Quyền thay đổi đáng kể. Anh nghỉ việc tại quán bar sau gần 3 năm làm việc, chuyển sang làm tư vấn viên tại một thẩm mỹ viện. Những lúc rảnh Quyền nhận thêm việc trang điểm cho khách đi đến quán bar hoặc đi tiệc, mức thu nhập cũng cải thiện.

Nhờ công việc thuận lợi, hiện tại anh chàng đã có thể nuôi sống bản thân và giúp đỡ cho bố mẹ. Chuyện tình cảm cũng thay đổi, từ một người chẳng có ai thèm để ý, giờ đây anh có nhiều cô gái muốn kết bạn làm quen, nhưng vì muốn tập trung cho sự nghiệp nên Quyền tạm thời từ chối.