Bị tố nhiều lần gửi clip đồi trụy cho nhân viên nữ, hiệu trưởng bảo việc này 'là do vợ làm'

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thanh Sơn, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang thừa nhận những tin nhắn kèm hình ảnh, clip nhạy cảm được gửi cho nhân viên, là do vợ mình làm. Tuy nhiên khi được lực lượng chức năng yêu cầu tái hiện hành vi, chị vợ lại bảo lâu rồi nên không nhớ cách thức.

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 6/3, ông Tống Văn On Em - Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Chợ Mới, An Giang - cho biết vừa ký thông báo kết quả giải quyết nội dung tờ tường trình phản ánh đối với ông Võ Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thanh Sơn, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới - xoay quanh việc chị P.T.T., nhân viên kế toán của trường, tố ông Phong nhiều lần gửi tin nhắn và clip nhạy cảm cho chị.

Kết quả xác minh bước đầu, đoàn thanh tra khẳng định ông Phong có nhắn tin cho chị T. nhưng chỉ trao đổi công việc, còn những hình ảnh, clip nhạy cảm hay phim đồi trụy là do vợ ông Phong nhắn.

"Đến khi Công an xã Bình Phước Xuân yêu cầu vợ ông Phong thực hiện lại cách nhắn tin và gửi những hình ảnh trên thì vợ ông Phong không làm được và nói là lâu rồi quên" - trích văn bản nêu.

Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện Chợ Mới khẳng định sẽ xử lý nghiêm vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Mặc dù ông Phong không thừa nhận gửi những tin nhắn kèm hình ảnh, clip nhạy cảm cho chị T. (mà nói là do vợ) nhưng việc làm này đã ảnh hưởng uy tín, đạo đức của nhà giáo và gây xôn xao dư luận. Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Phong và chị T. viết kiểm điểm gửi về Phòng GD-ĐT huyện Chợ Mới vào ngày 8/3 tới.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Ngô Hoàng Hiếu - chủ tịch UBND huyện Chợ Mới - khẳng định quan điểm của Huyện ủy, UBND huyện Chợ Mới là xử lý nghiêm vụ việc này. Phòng GD-ĐT sẽ xử lý kỷ luật, việc này thuộc thẩm quyền của phòng. Nếu sau khi kỷ luật mà có người khiếu nại thì UBND huyện sẽ vào cuộc.

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