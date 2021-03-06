Cà phê đội lốt 'mại dâm' phục vụ tài xế đường dài

Xã hội 06/03/2021 10:32

Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) thông tin đơn vị đang điều tra và làm rõ hành vi tổ chức mại dâm tại một quán cà phê Võng trên địa bàn.

Theo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, tối 5/3, một lãnh đạo Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi tổ chức mại dâm tại quán cà phê Võng, gần khu vực đèo Nhông – quốc lộ 1A (đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ).

Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trần Minh Hải (21 tuổi, ở xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) có hành vi chứa mại dâm tại quán cà phê Võng. Thời điểm bị bắt quả tang, có 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại quán.

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 Quán cà phê Võng, gần khu vực đèo Nhông – quốc lộ 1A  - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng 

Được biết, quán cà phê Võng do bà Huỳnh Đăng Vy (31 tuổi, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) làm chủ, thuê Hải mỗi tháng 6 triệu đồng để trông coi quán và tổ chức mua bán dâm. Bên cạnh đó, nam thanh niên này sẽ gọi các gái bán dâm đến ở tại quán để phục vụ khách khi có yêu cầu.

Khách mua dâm chủ yếu là các tài xế xe tải đường dài. Mỗi tối, Hải đứng trước quán soi đèn pin chèo kéo khách và ra giá cho mỗi lần mua dâm giao động từ 200.000 – 400.000 nghìn đồng. Mỗi “phi vụ” thành công, Hải thu 50% để cuối ngày đưa cho Vy.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. 

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Từ khóa:   mua dâm bán dâm hoạt động mại dâm

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