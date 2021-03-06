Bắt đội trưởng chống buôn lậu Hải quan nhận hối lộ trong đường dây 2,7 triệu lít xăng giả

Xã hội 06/03/2021 08:16

Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Ngô Văn Thụy (57 tuổi), Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ trong đường dây làm xăng giả.

Nguồn tin trên Báo Nhân Dân cho hay, ông Thụy bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ trong đường dây làm giả xăng do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ tại TP.HCM) và Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cầm đầu.

Sau khi các quyết định được phê chuẩn, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Thụy ở TP Hồ Chí Minh và thu giữ một số giấy tờ tài liệu liên quan.

Nguồn tin Báo Tuổi Trẻ cho hay ông Thụy bị bắt tạm giam vì có liên đới đến những người bị bắt trong đường dây pha chế xăng giả công an đang mở rộng điều tra. Sau khi bắt giam ông Thụy, Tổng cục Hải quan đã phân công người khác đảm nhiệm chức vụ của ông Thụy.

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 Phan Thanh Hữu (bên trái) và Nguyễn Hữu Tứ được xác định là những kẻ cầm đầu - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Ngày 5/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được 2 thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 là Dương Văn Mẫn (43 tuổi, ngụ Nam Định) và Trịnh Xuân Mơ (37 tuổi, ngụ TP.HCM). Mỗi tàu của 2 đối tượng có trọng tải 1.500 tấn, được các nghi phạm dùng để vận chuyển và bơm hút xăng lậu.

Đến nay, ngoài ông Ngô Văn Thụy vừa bị bắt, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã lần lượt ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 39 bị can để điều tra về các hành vi "buôn lậu", "sản xuất, buôn bán hàng giả", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "nhận hối lộ", "đưa hối lộ".

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 Lực lượng công an niêm phong các sà lan được cho là phạm pháp - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, ngày 18/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh khám xét Công ty CP Thương mại nhiên liệu Tây Nam Bộ (SFT) có địa chỉ tại số 342, đường Võ Văn Kiệt (phường An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) do Lê Thanh Trung (38 tuổi) thành lập và nơi ở của Trung tại số 114, đường 12 (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ).

Từ tháng 8/2020 đến nay, đường dây này đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

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 Tàu chở xăng nhập lậu, xăng kém chất lượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an nhân dân

Khi phá án, bước đầu công an đã thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ, sổ sách và các tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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