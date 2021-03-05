Công an quận Hồng Bàng đang phối hợp với Công an phường Phan Bội Châu (TP Hải Phòng) điều tra vụ một nữ sinh lớp 9, THCS Tô Hiệu, quận Lê Chân, bị đánh hội đồng.

Theo Zing đưa tin, lãnh đạo UBND phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng) cho hay sự việc xảy ra vào chiều 4/3 tại khu vực cầu Xi Măng. Thời gian này, học sinh các cấp tại TP Hải Phòng đang nghỉ học để phòng dịch Covid-19.

"Hai học sinh lớp 8 và lớp 9 của trường THCS Phan Bội Châu tham gia nhóm đánh hội đồng học sinh trường THCS Tô Hiệu", vị lãnh đạo nói.

Nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi tiếp nhận sự việc, ban giám hiệu trường đã xác minh, đồng thời mời những phụ huynh và học sinh có liên quan lên làm việc.

Theo đó, nhóm học sinh được yêu cầu viết tường trình. Nguyên nhân ban đầu được xác định do các em có xích mích với nhau từ trước, dẫn đến việc tổ chức đánh hội đồng.

Hiện, sức khỏe của nữ sinh bị đánh đã ổn định nhưng tinh thần còn hoảng loạn.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

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