‘Siêu nhân’ Nguyễn Ngọc Mạnh tiết lộ khoản tiền được ủng hộ sẽ đi về đâu?

Xã hội 05/03/2021 18:35

Biết tin dũng cảm cứu người của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, rất nhiều mạnh thường quân đã đến thăm hỏi và tặng tiền, tặng quà ủng hộ tinh thần “người hùng”. Tuy nhiên, anh Mạnh chia sẻ mình vẫn có khả năng lao động nên sẽ dành khoản tiền này cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Theo Gia đình & Xã hội đưa tin, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết bản thân mình rất vui vì bé H. đã được xuất viện về nhà sau 5 ngày điều trị. Bên cạnh đó, anh còn chia sẻ khi nào sức khỏe cháu bé ổn định hoàn toàn, anh sẽ đến tận nhà thăm cháu.

"Nhận thông tin cháu khỏe, tôi thấy phấn chấn nhưng vẫn khá mơ mồ. Bởi đến bây giờ, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi thứ đến với tôi như một giấc mơ. Từ việc cứu bé, đến khi thông tin ngập tràn trên mạng xã hội, sự quan tâm của các cấp chính quyền, người dân… Tất cả diễn ra như một giấc mơ. Tôi chỉ muốn được trở lại với cuộc sống yên bình như trước đó", anh Mạnh cho hay.

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 Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh: Gia Đình & Xã hội

Mặc dù sự việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh (ở Đông Anh, Hà Nội) cứu bé 3 tuổi rơi tự do từ tầng 13 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) đã qua đi nhiều ngày nhưng đến nay vẫn có nhiều mạnh thường quân gọi điện thoại cho anh đề nghị được ủng hộ đến số tài khoản cá nhân của anh. Thế nhưng, “người hùng” này đã kiên quyết từ chối. Đối với anh, khoản thu nhập 15 triệu đồng/ tháng của vợ chồng anh đã đủ cho việc trang trải cuộc sống thường ngày rồi.

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 Khoảnh khắc 'thót tim' của cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư

Theo đó, anh Mạnh cho biết tổng số tiền nhận được từ mạnh thường quân là 25 triệu đồng, cộng thêm 30 triệu đồng được ủng hộ từ báo Giao Thông, sẽ được anh Mạnh gửi đến "Quỹ Chung tay vì an toàn giao thông" nhắm giúp đỡ cho những hoàn cảnh không may mắn bị tai nạn giao thông.

"Số còn lại, tôi sẽ nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ, hỗ trợ cho những trường học, trường mầm non tại quê hương xã Vĩnh Ngọc (huyện Đông Anh), nhất là những trường học mà tôi đã học trước đó", anh Mạnh chia sẻ thêm với Gia đình & Xã hội. 

Trước đó, Doanh nghiệp và Tiếp thị cũng đã đưa tin, về thông tin tài khoản của anh Mạnh được lan truyền trên MXH, anh khẳng định, chưa cho ai số tài khoản của mình cả. "Vừa rồi, tôi có thấy vợ báo nhận được 10 triệu từ chú Trấn Thành nhưng tôi cũng chưa kịp kiểm tra. Điện thoại tôi bây giờ có quá nhiều người gọi, không có thời gian nghỉ", anh Mạnh thông tin thêm. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ rằng mình sẽ dùng khoản tiền được mạnh thường quân gửi tặng ấy, để giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn gia đình anh. 

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