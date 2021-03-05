Lãnh đạo nhiều xã, thôn ở Quảng Bình: Không có đoàn nào của lương y Võ Hoàng Yên về làm từ thiện

"Tôi đã kiểm tra và khẳng định không có chuyện ông Võ Hoàng Yên về thôn Quy Hậu để trao quà từ thiện trong tháng 11/2020”, ông Phạm Văn Linh - Chủ tịch UBND xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy) tỉnh Quảng Bình thông tin.

Liên quan tới vụ việc lương y Võ Hoàng Yên bị tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có thông tin lịch trình chuyến từ thiện của ông Võ Hoàng Yên sau khi trao quà cứu trợ ở Quảng Nam (theo như đơn tố cáo cho rằng lương y Yên ăn chặn tiền) sẽ ra Quảng Bình trao 1.000 suất quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng ở thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy và thôn Tân Lạc, xã Tân Thủy (thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) vào ngày 14/11/2020. Ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Dân Việt Theo Dân Việt đưa tin, ông Lê Quang Thắng - Trưởng thôn Quy Hậu, xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), khẳng định: "Trong tháng 11/2020, tôi không nắm được thông tin việc ông Võ Hoàng Yên về thôn làm từ thiện".

Còn ông Phạm Văn Linh - Chủ tịch UBND xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy) tỉnh Quảng Bình cho hay: "Tôi đã kiểm tra và khẳng định không có chuyện ông Võ Hoàng Yên về thôn Quy Hậu để trao quà từ thiện trong tháng 11/2020. Chỉ có vào cuối tháng 10, có đoàn Phật Giáo về trao quà cho người dân nhưng không thông qua thôn, xã mà tự về trao. Nhiều đoàn trao tự phát". Tại xã Tân Thủy, ông Trần Văn Lương - Chủ tịch UBND xã này cho biết: "Tôi đã trao đổi với thôn trưởng thôn Tân Lạc, theo đó, thời điểm sau lũ lịch sử tháng 10/2020, có nhiều đoàn từ thiện về trao quà cứu trợ cho người dân nhưng không ghi được danh sách các đoàn. Không có đoàn nào của lương y Võ Hoàng Yên về địa phương trao từ thiện cho người dân vùng lũ".

Trong 'văn kiện' của Chi hội Hưng An Tự (do ông Võ Hoàng Yên làm Trưởng Ban trị sự) có đề cập việc từ thiện ở Quảng Bình - Ảnh: Dân Việt Bên cạnh đó, bà Ninh Thị Hòa - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy cũng thông tin: "Tôi đã cho xác minh ngay, tại huyện Lệ Thủy không có đoàn nào của lương y Võ Hoàng Yên về làm từ thiện. Ở các thôn, xã nơi có thông tin ông Võ Hoàng Yên về làm từ thiện họ cũng nói không có đoàn của ông Yên về trao quà thời điểm tháng 11/2020". Trước đó, vào hôm 2/3, giữa vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”, chủ Khu du lịch Đại Nam) và lương y Võ Hoàng Yên đã có buổi đối chất trực tiếp tại Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Sau buổi đối chất, họ quyết định nhờ pháp luật can thiệp. Ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng) đã chính thức nộp đơn tố cáo ông Yên đến Công an TP.HCM với lý do vị lương y này đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bà trong quá trình làm từ thiện. Đến nay, chưa có bất kì chứng thực cụ thể nào về những vấn đề tài chính “bất minh” của đôi bên.

Lịch sử trị bệnh cho ‘người nổi tiếng’ của ông Võ Hoàng Yên: ‘Xin nhà báo đừng gọi cho tôi khi có ca bại liệt bẩm sinh’ Vào ngày 3/3, vợ ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng “lò vôi”, chủ Khu du lịch Đại Nam) đã chính thức gửi đơn tới Công an TP. HCM tố cáo lương y Võ Hoàng Yên (SN 1975, trú xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 135 tỉ đồng.

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