Lãnh đạo nhiều xã, thôn ở Quảng Bình: Không có đoàn nào của lương y Võ Hoàng Yên về làm từ thiện

Trong 'văn kiện' của Chi hội Hưng An Tự (do ông Võ Hoàng Yên làm Trưởng Ban trị sự) có đề cập việc từ thiện ở Quảng Bình - Ảnh: Dân Việt

Bên cạnh đó, bà Ninh Thị Hòa - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy cũng thông tin: "Tôi đã cho xác minh ngay, tại huyện Lệ Thủy không có đoàn nào của lương y Võ Hoàng Yên về làm từ thiện. Ở các thôn, xã nơi có thông tin ông Võ Hoàng Yên về làm từ thiện họ cũng nói không có đoàn của ông Yên về trao quà thời điểm tháng 11/2020".

Trước đó, vào hôm 2/3, giữa vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”, chủ Khu du lịch Đại Nam) và lương y Võ Hoàng Yên đã có buổi đối chất trực tiếp tại Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Sau buổi đối chất, họ quyết định nhờ pháp luật can thiệp. Ngày 3/3, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng) đã chính thức nộp đơn tố cáo ông Yên đến Công an TP.HCM với lý do vị lương y này đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bà trong quá trình làm từ thiện. Đến nay, chưa có bất kì chứng thực cụ thể nào về những vấn đề tài chính “bất minh” của đôi bên.