Không những thế, gần đây bà Hằng còn đưa ra những hoài nghi về khả năng chữa trị bệnh của ông Võ Hoàng Yên. Cụ thể, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, bà Hằng đã “kêu gọi” những ai chữa bệnh chỗ ông Yên mà thành công thì “làm ơn lên tiếng giúp ông Võ Hoàng Yên đi”. Theo đó, bà cũng một mực khẳng định: “Chị hết sức xin lỗi. Không có một ca nào thành công”.

Theo nguồn tin từ Kinh Doanh và Phát triển, ngoài số tiền bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) chuyển cho ông Võ Hoàng Yên trả nợ (bằng cách chuyển vào những tài khoản chủ nợ mà vị lương y cung cấp) thì còn có 1,1 tỷ đồng được cho là bị ông Yên “ăn chặn” từ tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt ở 2 huyện Tiên Phước và huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, vào tháng 11/2020 vừa qua.

“Hôm thầy Yên khám thì có rất đông người đến nhưng không phải ai cũng được lựa chọn cho vào. Tôi được thầy bấm huyệt chân khá lâu và dặn dò cách tập hồi phục. Tuy nhiên, bệnh không bớt” – anh H. cho biết.

Bên cạnh đó, theo Người Lao Động đưa tin vào 3/3, một người dân địa phương tên Đ.V.H. (trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đã kể lại lần mình khám bệnh teo cơ chân chỗ ông Yên.

Bà Hằng 'kêu gọi' những ai chữa bệnh chỗ ông Yên mà khỏi bệnh thì 'làm ơn lên tiếng đi' - Ảnh: Kinh Doanh và Phát triển

Cũng theo tờ Kinh Doanh và Phát triển, Ông Yên được dư luận đặc biệt quan tâm thời điểm 9-10 năm về trước vì tương truyền ông chữa được bệnh câm điếc, tai biến, bại liệt bằng cách bấm huyệt.

Theo đó, ông Yên đã từng chữa bệnh cho nhiều người có vai vế trong xã hội bao gồm: Trung tướng - Anh hùng LLVT N.V.C., con trai nguyên một vị Bộ trưởng, con trai và phu nhân của một nhà văn nổi tiếng.

Cụ thể, Anh hùng LLVT N.V.C. – từng bắn rơi máy bay Mỹ trong những năm chiến tranh – sau này bị bại liệt, đã nhờ thầy Yên bấm huyệt 6 lần, nhờ vậy mà bệnh tật đã bị đẩy lùi. Gần đây, vào cuối năm 2011, nhà văn L.L. – bị liệt đã 3 năm nay do xuất huyết não, cũng tới để thầy Yên bấm huyệt, theo báo Lao Động.

Trên Báo Công an nhân dân đăng ngày 30/10/2011, tác giả H.T. đã thuật lại buổi chữa bệnh não cho con trai vị nguyên Bộ trưởng tại nhà riêng của ông Võ Hoàng Yên như sau:

"Đúng 17h ngày 29/9, lương y Võ Hoàng Yên có mặt tại nhà riêng đồng chí nguyên Bộ trưởng ở Hà Nội. Lúc này, 4 bệnh nhân đã chờ sẵn. Đầu tiên ông thăm khám cho con trai đồng chí nguyên Bộ trưởng, cháu năm nay đã 36 tuổi, bị bại não từ bé, không nói, không đi lại được nhưng cảm nhận về thế giới xung quanh vẫn rất tốt. Lương y Võ Hoàng Yên đã làm những động tác kéo chân, bấm vào những huyệt vùng đầu của cháu. Cháu ra hiệu cho mẹ là đau quá nên không hợp tác được, nên ông ngồi lặng đi, nhìn em đầy ái ngại.

Ông bảo: "Thương lắm. Em này chỉ kém tôi có một tuổi mà trông nhỏ quá!. Nhưng loại bệnh bại não bẩm sinh như thế này là tôi bó tay. Trường hợp em này, tôi được nghe nhà báo Hồng Thái điện thoại nhiều lần, nói là chỉ bị liệt, nhờ giúp, nên tôi đã cất công đến đây. Xin nhà báo lần sau, nếu có ai bị bại não từ bé hoặc bị chất da cam thì đừng có gọi tôi. Loại bệnh này là tôi bó tay. Gặp mà không giúp được, người bệnh cũng buồn mà tôi buồn lắm, đêm nay về sẽ không ngủ được…".

Tác giả H.T. chia sẻ câu chuyện chữa bệnh của ông Yên trong bài báo 'Tôi đón lương y Võ Hoàng Yên đi chữa bệnh' được đăng tải trên Công an nhân dân hồi 30/10/2011 - Ảnh: Công an nhân dân

Cũng trong bài báo này, tác giả H.T. đã kể lại việc ông Yên chữa bệnh chân trái tê dại và cổ có u to như quả ổi cho anh B.S.L. (con trai cả của nhà văn S.T.).

Kết quả là chỉ sau 20 phút chữa trị, anh B.S.L. đã thấy người nhẹ bỗng, dường như mọi triệu chứng của hai căn bệnh đã biến mất, cổ quay được bình thường, chân đã hết tê, hết rát bỏng.

Ngoài ra, vào tháng 7/2011, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Hội Liên hiệp KHKT tỉnh này cho phép ông Võ Hoàng Yên được chữa bệnh thực nghiệm trên một số bệnh nhân bất kỳ. Đến năm 2012, theo Gia đình & Xã hội đưa tin, tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên trực thuộc Hội Đông y Hà Tĩnh. Tuy nhiên nhiều năm trở lại đây, trung tâm này đã ngưng hoạt động, bỏ hoang mà không rõ nguyên nhân vì sao.

Thời gian gần đây, những chuyện lùm xùm tài chính giữa vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và lương y Võ Hoàng Yên đang gây xôn xao dư luận. Sau buổi gặp trực tiếp đối chất hôm 2/3, đôi bên đã chấp nhận nhờ pháp luật can thiệp. Như vậy, tất cả mọi chuyện vẫn đang là "ẩn số", chưa có bất kì chứng thực cụ thể nào.