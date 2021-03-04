Từ nhiều năm nay, Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên đã trở thành một khu đất hoang, cây cối mọc um tùm, người dân làm chỗ chăn thả trâu bò.

Theo Gia đình & Xã hội đưa tin, sau khi xem xét đề nghị của Hội Đông y Hà Tĩnh cũng như các đề xuất của Sở Y tế và Sở Nội vụ, năm 2012, tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên trực thuộc Hội Đông y Hà Tĩnh. Trung tâm chữa trị bệnh mang tên 'thần y' Võ Hoàng Yên - Ảnh: Gia đình & Xã hội Trong suốt thời gian đang hoạt động, trung tâm của ông Yên được các nhà hảo tâm tài trợ kinh phí, xe ô tô, được tỉnh Hà Tĩnh bố trí cơ sở vật chất (khuôn viên rộng 4,5ha, trên tuyến đường tránh TP Hà Tĩnh, thuộc xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên).

Nhiều năm nay trung tâm đã ngừng hoạt động, người dân dùng nơi này làm chỗ chăn thả trâu bò - Ảnh: Gia đình & Xã hội Ngoài ra, trung tâm còn có khu nhà làm việc, khu nội trú, khu khám bệnh, nhà ăn, vườn thuốc. Hàng tháng, ông Yên cùng cộng sự từ miền Nam ra Hà Tĩnh chữa bệnh vào 10 ngày cuối tháng. Theo thống kê mỗi năm, trung tâm đón khoảng 7-8 ngàn lượt bệnh nhân từ các địa phương trong nước về chữa bệnh. Tuy nhiên từ nhiều năm nay Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên lại trở thành một khu đất hoang, cây cối mọc um tùm, người dân làm chỗ chăn thả trâu bò. Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho biết từ năm 2016, không rõ nguyên nhân gì mà trung tâm này ngừng hoạt động, bỏ hoang cho đến nay.

Khung cảnh hoang tàn của trung tâm chữa trị 'sầm uất' một thời - Ảnh: Gia đình & Xã hội "Sau khi hết 5 năm ông Yên xin nghỉ vì lý do hết hợp đồng, ngoài ra vì lí do gì thì tôi không rõ. Trong thời gian chữa bệnh tại Hà Tĩnh, Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên chỉ được cấp giấy phép hoạt động trong trung tâm. Sau khi trung tâm này nghỉ thì giấy phép được Sở Y tế Hà Tĩnh thu hồi", một vị cán bộ thuộc Hội Đông y Hà Tĩnh cho hay.

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