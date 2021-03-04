Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”, chủ Khu du lịch Đại Nam) cho hay bà chưa từng biết một ai được “thần y” Võ Hoàng Yên chữa khỏi bệnh.

Trao đổi với Tuổi Trẻ online, vợ chồng ông Dũng “lò vôi” (tức Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam) xác nhận đã nộp đơn tố cáo ông Yên đến Công an TP. HCM vào 3/3. Theo đó, việc tố cáo này xuất phát từ nghi vấn của bà, là ông Yên đã có hành vi lừa đảo vợ chồng bà để "ăn chặn" tiền từ thiện cứu trợ bà con miền Trung trong đợt bão lũ vừa qua, ở hoạt động xây một cơ sở thờ tự tại Bình Thuận và các hoạt động khác – Bà Nguyễn Phương Hằng thông tin với báo Lao Động.

Bà Hằng nhấn mạnh không cho phép bất cứ ai đạp lên đạo lý, biến lòng tin của bà trở thành công cụ nhằm thực hiện hành vi lừa đảo - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Trong đơn, bà Hằng nêu rõ trong khoảng thời gian quen biết gia đình bà, ông Yên thường hay tâm sự đang thiếu nợ nhiều người, bởi ông xây dựng rất nhiều chùa, hoạt động từ thiện, chữa bệnh miễn phí, trồng nhiều vườn thuốc... Cảm kích trước tấm lòng nhân ái của vị lương y, vợ chồng vị đại gia đã nhiều lần chi trả giúp ông Yên những khoản tiền nêu trên, bằng cách chuyển vào nhiều số tài khoản chủ nợ mà “thần y” cung cấp. Tính đến nay, con số ấy đã lên đến 135 tỷ đồng. Theo thuật lại của Tuổi trẻ online, sau khi nộp đơn tố cáo lên công an, ông Dũng "lò vôi" cho biết, đối với chi phí xây chùa là vợ chồng ông quyên góp, nên đề nghị Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam cử người quản lý chùa, không giao cho ông Võ Hoàng Yên. Còn việc tố cáo ông Yên "ăn chặn" hay lừa đảo, hiện vợ chồng ông đã nộp chứng cứ để công an làm rõ.

Còn với dự định xây "trung tâm khám chữa bệnh và phòng thuốc nam" tại khu dân cư Đại Nam, tỉnh Bình Phước và tuyên bố tặng 2ha đất tại thành phố mới Bình Dương cho "lương y" Võ Hoàng Yên, ông Dũng nói đã hủy các dự định này. Buổi đối chất giữa vợ chồng ông Dũng và 'thần y' Võ Hoàng Yên hôm 2/3 - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Liên quan tới khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng "kêu gọi" những ai đã được ông Yên chữa bệnh thành công thì lên tiếng “minh oan” giúp ông ấy. "Nếu ai đã chữa bệnh ở chỗ ông Võ Hoàng Yên mà hết câm điếc, làm ơn lên tiếng giúp ông Võ Hoàng Yên giùm đi. Luôn cả ra nước ngoài... nếu ai đã chữa ông Võ Hoàng Yên câm điếc thành công, lên tiếng đi. Chị hết sức xin lỗi. Không có một ca nào thành công. Trong thời gian chị đưa tin như thế này, chưa một người nào nhận "ông Võ Hoàng Yên đã chữa bệnh cho tôi thành công", bà Hằng nói.

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