Vụ ‘thầy chùa ăn thịt chó’ Nguyễn Minh Phúc: Tự xưng danh trụ trì, làm giả giấy tờ để tu hành bất hợp pháp

Nguyễn Minh Phúc (sinh năm 1983, tự xưng là Đại đức Thích Tâm Phúc, trụ trì “chùa Hoằng Pháp Trung ương”) đã có hành vi giả mạo tài liệu của các cơ quan, tổ chức.
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Theo Kinh tế & Đô thị đưa tin, ngày 3/3, Thượng tọa Thích An Thường - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) huyện Củ Chi cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về kết quả xác minh người đàn ông thường lên các mạng xã hội (Facebook, Youtube) tự nhận là “Đại đức Thích Tâm Phúc” và tự xưng danh là “Trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương”. Người này thường được cư dân mạng gọi là “Thầy chùa ăn thịt chó”.
Thượng tọa Thích An Thường thông tin tên thật của “Đại đức Thích Tâm Phúc” là Nguyễn Minh Phúc (SN 1983, ngụ tại nhà số 174/13A ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) và ông này giả danh tu sĩ Phật giáo. Theo đó, căn nhà trên dùng để ở chứ không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở gọi là Chùa Hoằng Pháp Trung ương.
Ngoài ra, Văn phòng II Trung ương GHPGVN cũng đã xác nhận các giấy tờ như: Chứng điệp thọ giới, giấy chứng nhận Tăng Ni, quyết định bổ nhiệm “Trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương”… cùng các huân chương, huy chương, bằng khen của trung ương có liên quan đến ông Phúc đều được người này làm giả.
Hiện cơ quan chức năng đã đề nghị ông Phúc chấm dứt ngay những phát ngôn trái với đạo đức xã hội, trái với truyền thống của GHPGVN. Đồng thời ông phải tháo dỡ các bảng hiệu treo tại nhà số 174/13A ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung tự xưng là chùa Hoằng Pháp Trung ương; di dời các tượng Phật ra khỏi địa chỉ này. Nếu ông Phúc không tự chấp hành sẽ có biện pháp xử lý tiếp tục, hoặc cưỡng chế - nguồn tin từ Vietnamnet chia sẻ.
Hiện vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.