Vụ ‘thầy chùa ăn thịt chó’ Nguyễn Minh Phúc: Tự xưng danh trụ trì, làm giả giấy tờ để tu hành bất hợp pháp

Theo Kinh tế & Đô thị đưa tin, ngày 3/3, Thượng tọa Thích An Thường - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) huyện Củ Chi cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về kết quả xác minh người đàn ông thường lên các mạng xã hội (Facebook, Youtube) tự nhận là “Đại đức Thích Tâm Phúc” và tự xưng danh là “Trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương”. Người này thường được cư dân mạng gọi là “Thầy chùa ăn thịt chó”.

Chân dung 'thầy chùa ăn thịt chó' Nguyễn Minh Phúc - Ảnh: Vietnamnet

Thượng tọa Thích An Thường thông tin tên thật của “Đại đức Thích Tâm Phúc” là Nguyễn Minh Phúc (SN 1983, ngụ tại nhà số 174/13A ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi) và ông này giả danh tu sĩ Phật giáo. Theo đó, căn nhà trên dùng để ở chứ không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở gọi là Chùa Hoằng Pháp Trung ương.