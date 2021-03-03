Người phụ nữ hô hoán cứu bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư: Nhìn thấy con đang hát thế này, ai cũng mừng lắm đây

Xã hội 03/03/2021 21:23

Chị Nguyễn Thị Huế, 40 tuổi, huấn luyện viên dinh dưỡng - người đầu tiên phát hiện cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư vừa cập nhật tình hình sức khỏe bé trên trang cá nhân của mình.

Trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều 3/3, chị Nguyễn Thị Huế, 40 tuổi, huấn luyện viên dinh dưỡng - người đầu tiên phát hiện vụ việc, cho biết bố cháu bé là anh N.V.H. đã gọi điện cảm ơn và gửi chị những hình ảnh, clip cập nhật tình hình sức khỏe của cháu.

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Chị Huế đã cập nhật tình hình sức khỏe mới nhất của bé gái 3 tuổi trên trang cá nhân của mình - Ảnh: FBNV

"Bé gái 3 tuổi thật đáng yêu, con đã tiến triển rất tốt! Chúc con sớm ra viện nha! Nhìn thấy con đang hát thế này, ai cũng mừng lắm đây", chị viết trên trang Facebook cá nhân.

Sau gần 3 ngày xảy ra sự cố, bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội hiện vẫn được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Cháu bé may mắn chỉ bị trật khớp háng, không tổn thương não.

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Chị còn đăng tải đoạn clip bé vui vẻ ca hát giúp cư dân mạng an tâm phần nào về sức khỏe của bé - Ảnh: FBNV

Được biết, sức khỏe cháu bé 3 tuổi hiện ổn định, đã có thể cười đùa, phần xương bị trật đã được các bác sĩ nắn chỉnh. Theo lời chị Huế, khi cháu bé xuất viện, bố mẹ sẽ đưa cháu qua chị để gửi lời cảm ơn một lần nữa. Chị Huế chia sẻ thêm đây là hành động xuất phát từ tấm lòng mình, ai trong hoàn cảnh như chị cũng sẽ có phản ứng tương tự mà thôi. Ngoài ra, chị cũng cảm thấy hạnh phúc và biết ơn vì được mọi người dành nhiều sự quan tâm đến vậy.

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Được biết, bố của cháu bé chính là người gọi điện thoại để cảm ơn chị và chủ động gửi chị Huế những hình ảnh, video mới nhất của bé - Ảnh: FBNV

Trước đó, khoảng 4h30 chiều 28/2, khi đang đứng trong nhà ở tầng 11, tòa chung cư 62 Nguyễn Huy Tưởng - đối diện tòa nhà 60B, chị Huế phát hiện em bé đang bò trên hành lang ban công. Chị bất ngờ và hoảng loạn, bắt đầu kêu cứu thất thanh. Khi bé buông tay và rơi xuống dưới, chị cũng chạy xuống dưới sảnh toà nhà.

Rất may lúc đấy có anh Nguyễn Ngọc Mạnh, 31 tuổi (trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã kịp thời trèo qua tường bao ngăn cách 2 toà nhà, chạy lên mái tôn khá dốc và giang tay đỡ được phần đầu cháu bé. Sau đó, hai chú cháu cùng ngã lún mái tôn. Cháu bé được bảo toàn tính mạng, còn anh Mạnh bị bong gân tay phải. 

Bên cạnh anh Nguyễn Ngọc Mạnh, chị Huế cũng được cư dân mạng phong là "người hùng" khi phát hiện cháu bé và hô hoán để tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngay sau vụ việc, chị đã cung cấp clip cho công an phường và quận để phục vụ công tác điều tra.

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