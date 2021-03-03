Lời xin lỗi đầy thái độ của người phụ nữ bị bắt quả tang khi đang trộm đồ đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 20 giây ghi lại màn thừa nhận trộm đồ từ một người phụ nữ đã khiến cư dân mạng được dịp phẫn nộ.

Cụ thể, sau khi bị bắt quả tang, người phụ nữ đã xin lỗi với câu nói đầy thái độ: "Chị xin lỗi, chị xin lỗi em, thế đã được chưa?".

Người phụ nữ khiến cư dân mạng dậy sóng khi 'ngỏ lời' xin lỗi - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Không chỉ dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn tiếp tục phân trần: "Vậy thì coi như nguyên một năm xui xẻo của em, chị sẽ gánh hết. Chị xin lỗi, được chưa?". Phản ứng của người có lỗi này khiến bất cứ ai chứng kiến trực tiếp sự việc lẫn xem qua clip đều lắc đầu ngao ngán.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-bat-qua-tang-trom-do-nguoi-phu-nu-dap-tra-tinh-bo-chi-xin-loi-em-duoc-chua-397660.html