Vợ ông Dũng ‘lò vôi’ trong vụ đối chất tài chính thiện nguyện: ‘Tôi không ngu để cho phép ai đạp lên đạo lý’

Xã hội 03/03/2021 14:56

Trong cuộc đối chất với "thần y" Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") đã bức xúc lên tiếng: "Tôi là người tử tế chứ không phải người ngu, tôi không cho phép ai đạp lên đạo lý, biến tôi thành công cụ, lừa đảo tôi".

Theo báo Giao Thông đưa tin, sáng 2/3, tại Tổ đình Hưng Minh tự (Trung ương Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam, đường Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TP.HCM) đã diễn ra cuộc đối chất giữa vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) với “thần y” Võ Hoàng Yên về những vấn đề tài chính được cho là mang nhiều ẩn khuất.

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Bà Hằng khá bức xúc khi tố cáo ông Yên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên niềm tin của gia đình bà - Ảnh: Giao Thông 

Trong cuộc gặp này, đại diện phía Tịnh độ cư sĩ Phật hội VN đã giải thích rằng, Tịnh độ chỉ là nơi các bên chọn để làm cuộc gặp, những giao dịch liên quan giữa hai bên, tịnh độ không liên quan, nhất là chuyện tiền bạc.

Về phía bà Phương Hằng (vợ ông Dũng) đã tỏ ra khá bức xúc và cho biết lý do cuộc gặp là để đôi bên trao đổi rõ ràng với nhau về khoản tiền gia đình bà quyên góp làm thiện nguyện nhưng lại bị ông Yên lừa đảo, chiếm đoạt.

Cụ thể, bà Hằng cho biết, năm 2020, bà đã phát tâm xây dựng công trình chùa có tên Hưng An Tự tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận để công đức cho Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam.

Trong thời gian xây dựng, vợ chồng bà giao cho ông Võ Hoàng Yên trực tiếp quản lý tài chính và xây dựng. Tuy nhiên theo bà, ông Yên đã lợi dụng việc này để trục lợi, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

“Tôi có đầy đủ chứng cứ để chứng minh và tố cáo ra pháp luật đối với ông Yên”, bà Hằng nói.

Trước đó, tại buổi khánh thành Hưng An tự, khi đại diện Tịnh độ cư sĩ Phật giáo VN đọc báo cáo, bà đã phát hiện những chi tiết theo bà là “bất minh”. Trong đó có khoản đóng góp 3,8 tỉ đồng cho chùa và cho công tác từ thiện ở miền Trung nhưng báo cáo chỉ kê khai 2,7 tỉ đồng.

Bà cho biết, bà đã cống hiến tiền bạc khoảng 200 tỉ để xây dựng Hưng An tự, hiện nay ông Yên và người thân đang được giao coi. Theo đó, vợ chồng bà đưa ra lí lẽ tiền hành thiện phải được quản lý bởi tài khoản chung chứ không phải tài khoản cá nhân như ông Yên đang áp dụng.

Bà Hằng cũng nêu ra nhiều lần giao cho ông Yên hàng chục tỉ đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để giúp đỡ cho vị lương y này lẫn học trò của ông.

“Tôi tâm nguyện rằng toàn bộ lợi nhuận vợ chồng tôi kinh doanh sẽ cống hiến hết cho xã hội. Tôi là người tử tế chứ không phải người ngu, tôi không cho phép ai đạp lên đạo lý, biến tôi thành công cụ, lừa đảo tôi. Tôi sẽ đưa vụ việc tới cơ quan công an, nhờ pháp luật làm rõ", bà Hằng nhấn mạnh.

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Ngược lại với thái độ bức xúc của bà Hằng, ông Yên liên tục gọi vợ chồng bà là 'Bồ Tát', là 'ân nhân' - Ảnh: Giao Thông 

Ngược lại với thái độ của bà Hằng, ông Yên liên tục nói về công đức của vợ chồng bà Hằng như ân nhân đối với vị “thần y”. Ông cũng bày tở sự biết ơn đối với vợ chồng ông Dũng khi đã giúp đỡ mình trên đường hành nghề cứu người, trong đó có việc tài trợ nhiều tiền, tạo điều kiện cho ông và các học trò mua đất giá rẻ "giảm 30-40%".

Về việc bị tố cáo biển thủ 3,8 tỉ đồng, ông Yên giải thích đó chỉ là thiếu sót giấy tờ, "tôi đã bổ sung và sẽ trình ra".

Trước đó, ông Dũng, bà Hằng cũng nói về việc từng đề nghị ông Yên làm cha nuôi của con trai mình,"để lớn lên làm thuốc cứu người, không theo nghề kinh doanh của tôi".

Sau khi cuộc đối chất diễn ra, cả đôi bên đều thống nhất sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp để điều tra và làm rõ vụ việc nêu trên.

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Từ khóa:   Huỳnh Uy Dũng Nguyễn Phương Hằng Võ Hoàng Yên

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