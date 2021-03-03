Quanh việc đăng nội dung ‘thầy chùa ăn thịt chó’ ở Củ Chi: Công an mời nhiều Youtuber lên làm việc

Ngày 3/3, Công an huyện Củ Chi, TP. HCM đã lập danh sách và mời một số Youtuber có liên quan đến việc đăng tải nội dung “thầy chùa ăn thịt chó”.

Theo thông tin từ Người Lao Động, những người được mời đến cơ quan công an là những người livestream, quay phim đăng trên nền tảng Youtube về hoạt động liên quan đến những phát ngôn của ông Nguyễn Minh Phúc (Tâm Phúc). Nhiều người hay gọi người này bằng cụm từ "thầy chùa ăn thịt chó".

Hiện tại, đã có 5 Youtuber được cơ quan công an Củ Chi mời làm việc và đề nghị thực hiện việc tháo bỏ thông tin không chính xác. Trong đó có hình ảnh đánh nhau, dùng lời lẽ tục tĩu...

Nhiều Youtuber ghi hình khi ông Nguyễn Minh Phúc và một người dân xô xát - Ảnh: Người Lao Động

Cùng ngày, Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Củ Chi cũng gửi văn bản đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm vấn đề nêu trên.

Theo Thượng tọa Thích An Thường, thời gian qua, trên một số kênh Youtube truyền tải rất nhiều những video clip về ông Nguyễn Minh Phúc mặc áo tu sĩ Phật giáo. Người này đã có những phát ngôn trái với truyền thống Phật giáo Việt Nam, xúc phạm lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lực lượng chức năng xác định ông Phúc sử dụng các loại giấy tờ, quyết định giả mạo để tự xưng là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh đó, nơi ở của ông Phúc tại ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung là nhà dùng để ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở gọi là chùa Hoằng Pháp Trung Ương.

Đồng thời, những phát ngôn của ông Nguyễn Minh Phúc đăng tải trên các kênh Youtube là trái với truyền thống và xúc phạm nghiêm trọng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nhiều nội dung được đăng tải, dán tại nơi ở của ông Phúc - Ảnh: Người Lao Động

UBND huyện Củ Chi đã ra văn bản đề nghị ông Phúc tự tháo dỡ các bảng hiệu treo tại nhà ghi là chùa Hoằng Pháp Trung Ương và tượng Phật. Nếu không chấp hành sẽ có biện pháp cưỡng chế.

Ngoài việc yêu cầu các Youtuber tháo gỡ những video clip có liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng cũng nghiêm cấm các kênh Youtube đến nhà ông Phúc ghi hình, đăng thông tin những hoạt động, phát ngôn của ông Phúc.

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