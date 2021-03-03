Vĩnh Long: Đang làm thủ tục nhập ngũ, nam thanh niên bất ngờ bị đưa đi cách ly tập trung

Sáng nay (3/3), thông tin từ Ban chỉ huy Quân sự huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, vừa có một thanh niên chuẩn bị nhập ngũ thì phải đưa đi cách ly tập trung vì có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19.

Thanh niên này ngụ ở xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long và đang chuẩn bị nhập ngũ vào Trung đoàn 890 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long.

Vào sáng 2/3, nam thanh niên tập trung làm lễ đưa tiễn quân ở xã Hòa Bình và tiến hành khai báo báo y tế. Sau đó, được đưa về huyện Trà Ôn.

Tuy nhiên, khi Trung tâm y tế huyện Trà Ôn lấy mẫu test nhanh thì phát hiện nam thanh niên dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả test nhanh xác định nam thanh niên trên dương tính với COVID-19 - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, nam thanh niên nhanh chóng được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn và lấy mẫu đưa về Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm. Có 31 người được xác định là F1 của trường hợp này.

Được biết trước khi đi nhập ngũ, nam thanh niên này đi làm ở một công ty ở Bình Dương và về địa phương từ ngày 27 Tết (tức ngày 8/2) đến nay thì tham gia nhập ngũ.

Liên quan đến trường hợp này, cũng trong sáng nay (3/3), trao đổi với phóng viên Dân Việt, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết, mẫu xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM ghi nhận nam thanh niên trên có kết quả âm tính với COVID-19.

"Dù có kết quả âm tính nhưng nam thanh niên này vẫn phải cách ly tập trung để tiếp tục theo dõi" - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết.

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