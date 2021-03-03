Sáng 3/3, ông Xồng Vả Dềnh - Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi (Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h ngày 2/3, một chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger chở 3 người đàn ông đi theo hướng UBND xã Na Ngoi ra trung tâm huyện Kỳ Sơn trên tuyến đường Mường Xén - Na Ngoi.

Khi đi đến bản Tống Khư (xã Na Ngoi), chiếc xe bán tải bất ngờ chạy lệch đường và lao thẳng xuống vực sâu hơn 100m.

Sau vụ tai nạn giao thông, chiếc xe bị nát bét hoàn toàn - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Sau khi lộn nhiều vòng, toàn bộ chiếc xe nát bét. Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương nhưng tự bò ra ngoài được.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

"Khi các bác sỹ đến cấp cứu thì ít phút sau một người đi trên xe này tử vong. 2 người còn lại bị thương một số nơi trên cơ thể", ông Dềnh thông tin.

Cơ quan chức năng cấp cứu cho các nạn nhân sau vụ tai nạn - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Được biết, 2 trong số 3 nạn nhân nói trên là cán bộ của UBND huyện Kỳ Sơn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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