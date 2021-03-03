Vụ phát hiện một nửa thi thể trong rẫy cà phê Đắk Lắk: Do thú hoang gây ra

Xã hội 03/03/2021 10:53

Sáng 3/3, Thượng tá Trần Bình Hưng, Trưởng công an huyện Cư M'gar cho hay nguyên nhân thi thể nam thanh niên bị mất một nửa được phát hiện trong rẫy cà phê Đắk Lắk là do thú hoang.

Sáng nay (3/3), Thượng tá Trần Bình Hưng, Trưởng công an huyện Cư M'gar cho hay, người tử vong trong vườn cà phê là anh A.K. (28 tuổi, ngụ buôn H'ring, xã Ea H'đing).

“Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, anh A.K đã tử vong khoảng 20 ngày, thi thể bị phân hủy mạnh. Bước đầu, công an xác định không có dấu hiệu hình sự. Khả năng nạn nhân tử vong do tự tử”, Thượng tá Hưng thông tin.

Theo đó, lực lượng chức năng cũng xác định nguyên nhân thi thể không còn nguyên vẹn là do thời gian tử vong đã lâu, các loài động vật bắt đầu tìm đến đây. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều xương của nạn nhân vương vãi khắp nơi.

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Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Vietnamnet

Theo nguồn thông tin từ gia đình, anh K. đã bỏ nhà đi từ trước Tết nguyên đán. Cho đến chiều 1/3 thì phát hiện nạn nhân trong tình trạng đã tử vong, thi thể chỉ còn từ phần thắt lưng trở xuống.

Ông Nguyễn Hữu Nhất, Chủ tịch UBND xã Ea H’Đing cho biết thêm, anh A.K là người dân tộc Sê Đăng, trú tại Buôn H’ring. Anh A.K. là con thứ 4 trong một gia đình có 9 người con, gia cảnh khó khăn.

Cũng theo ông Nhất, anh A.K. là người có tính tình không bình thường, đã nhiều lần anh tự cầm dao cứ vào tay chân mình.

 “Hiện phần thi thể nạn nhân tìm thấy trong rẫy cà phê đã được bàn giao cho gia đình lo khâm liệm. Chính quyền địa phương cũng đã tới thăm hỏi và động viên tinh thần gia đình”, ông Nhất chia sẻ.

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