Người cứu nữ sinh đu lan can tầng 3 là bảo vệ trường: 'Trước đó tôi thấy cháu đi lung tung và có biểu hiện bất thường'

Xã hội 03/03/2021 08:42

Liên quan vụ nữ sinh đu lan can tầng 3 trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM), người cứu nữ sinh là ông Khoa (bảo vệ trường).

Ông Khoa cho biết trước thời điểm phát hiện nữ sinh đu lan can tầng 3, ông thấy cháu đi lung tung trong trường nên còn gọi lại và nhắc đứng cạnh mình để đợi phụ huynh tới đón. Nhưng sau đó, cháu đã bỏ đi.

Nhìn thấy thái độ bất thường của nữ sinh, ông Khoa đã linh tính chuyện chẳng lành nên cầm đèn pin đi tìm trong khuôn viên trường thì nghe thấy tiếng la thất thanh của mọi người: “Có học sinh trèo qua lan can tầng 3 kìa”.

Ông còn cho hay phía dưới có một số phụ huynh kéo mấy chiếc chậu ra đồng thời đứng quan sát để có thể hứng đỡ nữ sinh. Còn một vài phụ huynh khác thì chạy theo ông Khoa lên trên lầu.

"Khi lên đến nơi, sợ cháu hoảng loạn nên tôi từ từ tiếp cận. Lúc này, một tay cô bé bám vào lan can tòa nhà, tay còn lại đang cầm điện thoại", ông Khoa chia sẻ.

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Hình ảnh gây 'thót tim' trong đoạn video nữ sinh cấp 2 có ý định tự vẫn - Ảnh: cắt từ clip

Mặc dù biết nơi nữ sinh đang bám trụ chỉ vừa có nửa bàn chân, tình hình rất nguy hiểm nhưng nam bảo vệ vẫn bình tĩnh trấn an cháu bé. Nhờ vậy mà nữ sinh này may mắn thoát khỏi “lưỡi hái” tử thần.

Trao đổi với Tuổi Trẻ online, bà Nguyễn Võ Uyên Linh, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) xác nhận sự việc xảy ra tại Trường THCS Minh Đức vào khoảng 18h35' ngày 2/3, nguyên nhân ban đầu là do nữ sinh buồn chuyện gia đình nên đã nghỉ quẩn.

Sau sự việc, nhiều cơ quan đoàn thể đã kịp thời tiếp xúc, động viên nữ sinh và gia đình. Hiện nữ sinh đã được đưa về nhà và tâm lý đã ổn định.

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