Trưa ngày 1/3, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã bàn giao thi thể người đàn ông gieo mình xuống sông Sài Gòn cho người nhà làm thủ tục ma chay. Được biết người này làm nghề giao hàng.
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Trước đó, vào khoảng 15h ngày 27/2, người đàn ông tên Bùi Tiến Cường (53 tuổi, ngụ TP HCM) ra cầu Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM rồi bất ngờ gieo mình xuống sông Sài Gòn.
Lực lượng chức năng TP. Thủ Đức đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhưng không có tung tích. Sau 3 ngày, lúc 9h ngày 1/3, người dân phát hiện thi thể nạn nhân trôi về bến phà An Sơn, xã An Sơn, TP Thuận An nên đã lập tức trình báo chính quyền.
Thông tin từ người nhà cho hay nạn nhân có để lại một lá thư tuyệt mệnh với lời xin lỗi vợ con cùng 1 khoản nợ 800 triệu đồng. Được biết công việc hàng ngày của anh Cường là làm nghề giao hàng trên địa bàn TP. HCM.