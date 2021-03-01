Cộng đồng mạng đang xôn xao về đoạn clip ghi lại cảnh một em bé rơi từ tầng 13 chung cư xuống nhưng may mắn được "siêu nhân" Nguyễn Ngọc Mạnh cứu sống. Ngay lập tức, netizen đã cất công tính toán ngay áp lực đè lên đôi tay của "người hùng".
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Vừa qua, một tài khoản facebook có nickname K.T.L. đã đăng tải một bài viết về anh Nguyễn Ngọc Mạnh – ‘người hùng’ cứu sống cháu bé rơi từ tầng 13 chung cư xuống. Nội dung bài viết “Có thể bạn chưa biết áp lực đè lên đôi tay của “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh là hơn 350 kg” đã thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng mạng.
Theo đó, người này đã sử dụng góc nhìn vật lý để tính toán áp lực mà đôi tay anh Mạnh đã phải chịu. Cụ thể:
"Chiều cao (12 tầng vì tính từ sàn của tầng 13): 3 m x 12 tầng = 36 m
G: 9.8
Z: cho trung bình là 10kg đối với bé 2 tuổi
Wt = 36 x 9.8 x10 = 3.528 J
Như vậy, kết quả tổng khối lượng lúc anh Mạnh đỡ bé là 3528/10 = 352,8 kg"
“Chủ thớt” còn cẩn thận trừ mái tôn hấp thu chấn động ra thì anh Mạnh đã đỡ trung bình trên 350kg.
Người này còn chia sẻ đỡ một quả tạ đôi khi không thể khó bằng việc đỡ một em bé rơi ở độ cao và tốc độ nguy hiểm như vậy. Chỉ cần sai một ly thôi là tính mạng của cả hai chú cháu cũng có thể rơi vào tình trạng nguy kịch. Đó là chưa kể tư thế và vị trí của người đỡ khá chênh vênh, không được chắc chắn.
Hiện tại sức khỏe của cháu đã ổn định. Kết quả X – Quang cho thấy bé bị trật khớp háng bên phải và đã được bác sĩ nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời. Ngoài ra, kết quả siêu âm, chụp X Quang vùng ổ bụng, lồng ngực và các xét nghiệm lâm sàng chưa có dấu hiệu bất thường. Bệnh nhi đã được hội chẩn chuyên khoa ngoại và chỉnh hình.
Các bác sĩ cũng đã chỉ định thuốc giảm đau và kháng sinh. Lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu và Chống độc Nhi cho hay trong sáng 1/3 sẽ hội chẩn liên chuyên khoa đối với bệnh nhi này.