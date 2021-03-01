Một nhóm công nhân đi làm về đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây, trong tình trạng trời đang mưa rét.
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Khoảng 20 giờ ngày 27/2, tại đường 391 đoạn gần Cầu Xe, xã Cộng Lạc (Tứ Kỳ), một nhóm công nhân đi làm ca đêm về phát hiện một trẻ sơ sinh được quấn trong lớp áo khoác lông, để trong túi nilon, đặt dưới gốc cây trước nhà của một người dân. Lúc đó ngoài trời đang mưa rét.
Ông Hoàng Xuân Nhã, Chủ tịch UBND xã Cộng Lạc cho biết hiện cháu bé đã được đưa vào Trạm Y tế xã để theo dõi tình hình sức khỏe.
Hiện tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định. UBND xã đã tạm giao bé gái cho một gia đình trong xã chăm sóc. Đồng thời, đơn vị này cũng phát thông báo trên hệ thống loa truyền thanh và ra văn bản niêm yết tại UBND xã để tìm cha mẹ, người thân ruột thịt của bé. Trong thời gian quy định, nếu người thân không đến nhận bé thì địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi.