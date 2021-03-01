Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ sau bữa ăn bàn chuyện đám cưới

Xã hội 01/03/2021 09:28

Chiều 28/2, ông Đoàn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Nghi Văn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ ở Đập Bưởi.

Trước đó vào khoảng 13h30' 28/2, người dân địa phương đi lên đập Bưởi thì bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy vô chủ để trên đập. Khi tìm kiếm xung quanh, người dân hoảng hồn phát hiện một người đàn ông đã chết trong tư thế treo cổ ở cây thông ven đập nước.

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Thi thể người đàn ông treo cổ ở đập nước - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nhận được thông tin trình báo, Công an xã Nghi Văn, Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định tên là Nguyễn Quang H. (31 tuổi, trú xóm 4, xã Nghi Văn).

Theo Chủ tịch xã Nghi Văn, trước đó vào sáng 28/2, gia đình anh H. có tổ chức bữa ăn gặp mặt để bàn chuyện tổ chức một đám cưới sắp tới. Trong bữa tiệc, anh chị em trong gia đình có mâu thuẫn lời qua tiếng lại với nhau.

Sau bữa ăn đó, anh H. chạy xe máy ra khỏi nhà. Đến 13h30’ cùng ngày (28/2) thì người dân đã phát hiện anh trong tình trạng treo cổ như trên. Hiện trường cách nhà anh khoảng 2km.

Được biết, gia đình anh H. có hoàn cảnh khá khó khăn. Bố anh đã mất 4 năm trước vì đuối nước, khi ông đang đi làm bên Lào. Mấy năm sau thì người cháu trong gia đình cũng tử vong vì đuối nước. Đến nay, anh H. lại treo cổ tử vong ở đập nước gần nhà.

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Chiếc xe máy nạn nhân bỏ lại hiện trường - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Hiện, vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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