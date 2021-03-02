Một nữ sinh cấp 2 nghi có ý định tự tử, đã may mắn được cứu sống.

Tối 2/3, một đoạn clip dài hơn một phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đàn ông cứu thành công nữ học sinh đang đu hai tay ở lan can. Sự việc thót tim diễn ra ở tầng 3 trường THCS Minh Đức (số 75 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1).

Theo đó, khi phát hiện nữ sinh đang trong tình trạng lơ lửng, đã có rất nhiều người hô hoán. Trong đó, một người đàn ông đã xuất hiện kịp thời phía hành lang, cầm được tay em học sinh này và kéo vào bên trong an toàn.

Nữ sinh đu ở lan can tầng 3 trường THCS Minh Đức - Ảnh: Cắt từ clip.

Trao đổi với Zing, anh Lê Minh Tiến, người quay lại clip cho biết vụ việc xảy ra vào 18h35 ngày 2/3.

“Cô gái có ý định tự tử. Nhiều người đi đường đã dừng lại để theo dõi và khuyên ngăn. Rất may có người ở bên trong đưa tay cứu kịp thời, em học sinh thoát nạn trong gang tấc”, anh Tiến nói.

Tuy nhiên, hiện thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-thot-tim-nu-sinh-cap-2-nghi-co-y-dinh-tu-tu-trong-tinh-trang-gan-roi-xuong-dat-397546.html