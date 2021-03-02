TP.HCM: Bé trai 6 tuổi nôn ói dữ dội kèm tắc ruột vì nuốt chuỗi hạt kim loại và nam châm vào bụng

Xã hội 02/03/2021 20:17

Ngày 2/3, bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật cứu sống một bệnh nhi 6 tuổi sau khi nuốt dị vật vào bụng.

Theo đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nôn ói nhiều ngày, không đi cầu được kèm bụng bị trướng hơi. Khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm kiểm tra, qua đó phát hiện hình ảnh tắc ruột kèm dị vật cản quang trong ổ bụng nên quyết định tiến hành phẫu thuật.

Cụ thể, dị vật được xác định là một chuỗi hạt kim loại nhỏ kèm đai ốc và một miếng nam châm hình chữ nhật dài 2cm, rộng 1cm.

Miếng nam châm đã hút các mảnh kim loại gây tắc nghẽn ruột và hoại tử, thủng ruột 3 vị trí, xì phân vào ổ bụng gây nhiễm trùng nặng.

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Dị vật bé trai nuốt vào bụng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Sau 2 giờ phẫu thuật, dị vật được loại bỏ, vị trí ruột thủng được khâu kín, ổ bụng được bơm rửa sạch và dẫn lưu. Hiện, sức khỏe bé đã tạm thời ổn định.

Chia sẻ với các bác sĩ, gia đình bé trai cho biết không rõ bé đã nuốt dị vật vào bụng từ khi nào.

Từ sự việc trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên cẩn thận trong việc trông nom con em mình. Đặc biệt không được cho trẻ em tiếp xúc với các loại đồ chơi sắc nhọn, đồ chơi bằng pin nhỏ, đồ chơi bằng nam châm… để đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ.

Nếu không may gặp phải trường hợp trẻ nuốt phải dị vật hoặc nghi ngờ trẻ đã nuốt dị vật, các bậc phụ huynh nên đưa trẻ tới ngay các cơ sở y tế uy tín để kiểm tra. Tuyệt đối không được “tự chữa” để tránh những biến chứng khó lường.

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