Sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 12A chung cư ở Hà Nội: Lưng hơi đau, dự kiến được xuất viện vào 5/3

Xã hội 04/03/2021 11:45

Bác sĩ cho biết tình hình sức khỏe của cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư đã ổn định. Bé ăn ngủ được, có thể cười đùa và nói chuyện cùng mọi người.

Trong hôm nay (4/3), các bác sĩ khoa Chỉnh hình Nhi (Bệnh viện Nhi trung ương) sẽ khám, đánh giá lại sức khỏe bệnh nhi và dự kiến cho bé xuất viện vào sáng mai (5/3).

"Hiện lưng cháu vẫn hơi đau nên sau khi ra viện cần được theo dõi và tái khám", Vnexpress dẫn lời bác sĩ Lê Giang - khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Nhi trung ương.

Còn theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ vào tối 3/3, bác sĩ Lê Giang cũng cho biết sức khỏe cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư đã ổn định. Bé N.P.H. ăn được, ngủ được, không cần phải tiêm giảm đau, khớp háng đã được bó bột cố định. Bác sĩ còn thông tin thêm hiện trong tổn thương bé H. có một chút xẹp ở thùy dưới phổi, tuy nhiên hiện tại bé không còn khó thở, tỉnh táo, không nôn, tiếp xúc rất tốt. Bé đã có thể cười đùa, nói chuyện bình thường với mọi người.

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Dự kiến bé sẽ được xuất viện vào sáng 5/3 - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị 

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 28/2, bé N.P.H. ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng bò từ trong nhà, trèo ra lan can và treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Cảnh tượng kinh hoàng này đã gây “thót tim” bất kì ai chứng kiến trực tiếp lẫn xem sự việc qua video clip.

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Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - 'người hùng' cứu sống cháu bé - Ảnh: Internet

Rất may lúc đó, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (thường trú xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) đang đứng gần đó phát hiện sự việc, nên nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé H. khi bé rơi xuống.

Sau đó, cháu bé được đưa tới bệnh viện cấp cứu với kết quả chụp X-quang xương trật khớp háng bên phải (các bác sỹ khoa Chỉnh hình Nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời).

Kết quả Siêu âm, chụp X - quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường.

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