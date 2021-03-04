‘Người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh: Sau sự việc, tôi được mời đi đóng quảng cáo

"Nhiều người đã tặng tôi tiền, thậm chí có người còn muốn tôi đóng quảng cáo giúp họ nhưng tôi đều từ chối”, anh Nguyễn Ngọc Mạnh chia sẻ.

Theo Phụ nữ Việt Nam đưa tin, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) chia sẻ: "Kể từ ngày xảy ra sự việc, mỗi ngày tôi nhận hàng trăm cuộc điện thoại, tôi đã quá mệt mỏi. Tôi không phải anh hùng, siêu nhân gì cả. Mong mọi người đừng tung hô tôi lên quá cao. Trong trường hợp của tôi, ai cũng sẽ làm thế cả thôi. Hiện giờ tôi chỉ mong muốn mọi chuyện sớm khép lại để tôi bắt đầu lại cuộc sống bình thường", anh Mạnh nói.

Anh Mạnh muốn chuyển những phần quà anh nhận được đến nhiều mảnh đời khó khăn hơn - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

“Người hùng” cho hay sau sự việc, anh được nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm và tặng nhiều tiền, quà có giá trị. Tuy nhiên, anh mong muốn chuyển những phần quà ấy đến những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Hiện tại, lương của anh là 15 triệu đồng/ tháng, đã đủ sống và nuôi gia đình rồi.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 28/2, bé gái tên N.P.H. (SN 2018) ở tầng 12A của tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung) bất ngờ từ trong nhà, trèo ra lan can rồi treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Lúc này một số người dân ở tòa nhà gần đó phát hiện nên đã hô hoán.

Tổ ấm nhỏ của anh Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh: FBNV

Thời điểm này, anh Mạnh đang ở gần khu vực đó, phát hiện sự việc nên đã nhanh chóng trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé H. khi bé rơi xuống. May mắn, cháu bé chỉ bị thương. Ngay sau đó, bé đã được chuyển vào viện cấp cứu. Thông tin mới nhất từ Doanh nghiệp và Tiếp thị cho hay tình hình sức khỏe của bé H. đã ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong ngày mai (5/3).

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