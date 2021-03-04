‘Tú bà’ điều hành môi giới mại dâm qua Facebook và Wechat

Xã hội 04/03/2021 15:22

Đặng Thị Hương lập nhóm Facebook “Tập đoàn phò” và “Công ty” cùng 1 nhóm khác có tên “Những nàng kiều” trên Wechat để điều hành đường dây môi giới mại dâm.

Theo Người Lao Động đưa tin, ngày 4/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm Đặng Thị Hương (SN 1985, trú TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và Phạm Thị Thủy Tiên (SN 1997, trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Chứa mại dâm" và "Môi giới mại dâm"; xét xử các bị cáo Phạm Văn Quân (SN 1992, trú huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng), Cao Xuân Dương (SN 1995, trú huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình); Nguyễn Văn Tình (SN 1992, trú huyện Lương Sơn); Trần Văn Mạnh (SN 1997, trú TP Hạ Long); Trần Ngọc Sơn (SN 1995, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cùng tội "Môi giới mại dâm".

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Nhóm gái mại dâm tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người Lao Động 

Theo cáo trạng, đầu tháng 2/2020, Đặng Thị Hương thuê nhà số 178 Minh Mạng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) để làm cơ sở chứa 5 gái mại dâm.

Hương còn liên hệ gần 10 gái mại dâm khác qua mạng xã hội để đưa vào đường dây. Hương nhận lấy 40% số tiền bán dâm cho chi phí môi giới.

Sau đó, Hương lần lượt lập nhóm nhắn tin "Những nàng kiều" trên ứng dụng Wechat và nhóm “Công ty”, “Tập đoàn phò” trên Facebook để liên hệ với gái mại dâm. Mỗi lần môi giới thành công, các đối tượng được Hương trả từ 100.000 đến 500.000 đồng.

Hương giao cho Phạm Thị Thủy Tiên lập sổ theo dõi thu chi, quản lý hoạt động mại dâm. Từ ngày 28/3 đến ngày 9/4/2020, nhóm này đã thực hiện môi giới mại dâm 157 lần, thu lợi bất chính hơn 54 triệu đồng.

Ngoài ra, Trần Ngọc Sơn được Hương thuê dọn dẹp phòng ở tại 178 Minh Mạng và chở gái mại dâm đến địa điểm bán dâm khi cần. Mỗi lần chở gái mại dâm, Sơn được trả 50.000 đồng. Đến thời điểm bị bắt, Sơn chở được 3 lần, nhận được 150.000 đồng.

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Các bị cáo trong đường dây môi giới mại dâm tại phiên tòa sáng 4/3 - Ảnh: Người Lao Động

Theo nguồn tin từ Phụ nữ online, kết thúc xét xử, TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Đặng Thị Hương 7 năm tù về tội ‘chứa mại dâm’, 5 năm tù về tội “môi giới mại dâm”, tổng hình phạt 12 năm tù. 

Bị cáo Phạm Thị Thủy Tiên bị tuyên 5 năm tù về tội “chứa mại dâm”, 4 năm tù về tội “môi giới mại dâm”, tổng hình phạt 9 năm tù.

Tòa án cũng tuyên phạt Trần Ngọc Sơn 3 năm tù, các bị cáo Phạm Văn Quân, Cao Xuân Dương, Nguyễn Văn Tình, Trần Văn Mạnh cùng mức án 4 năm tù về tội “môi giới mại dâm”.

Các bị cáo Phạm Văn Quân, Cao Xuân Dương, Nguyễn Văn Tình, Trần Văn Mạnh cùng mức án 4 năm từ về tội "Môi giới mại dâm".

Bị cáo Trần Ngọc Sơn với 3 lần chở gái mại dâm nhận mức án 3 năm tù bởi tội "Môi giới mại dâm".

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Từ khóa:   mại dâm hoạt động mại dâm tú bà môi giới mại dâm

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