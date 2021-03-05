Những hình ảnh mới nhất của bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A chung cư được xuất viện

Theo như đúng dự kiến trước đó, vào sáng 5/3, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết cháu bé rơi từ tầng 12A tại Hà Nội đã được xuất viện về nhà.

Theo Tiền Phong đưa tin, TS. Hoàng Hải Đức - Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin về tình hình của bé H. – cháu bé rơi từ tầng 12A chung cư: khớp háng của bé đã được nắn chỉnh và bất động vững chắc; tại chỗ không sưng, đau, không biến dạng; kết quả chụp X-quang khớp háng bên phải đã trở lại vị trí bình thường. Cháu bé cũng được hẹn khám lại sau 2-3 tuần để đánh giá kết quả phục hồi chức năng của khớp háng.

Trước đó, vào chiều ngày 4/3, Ths Dương Thị Minh Thu – Trưởng phòng Công tác xã hội đã thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương tới thăm hỏi, động viên và tặng quà cho em bé cùng gia đình. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Bệnh viện cũng chỉ đạo phòng Công tác xã hội có những hỗ trợ cho gia đình trong thời gian sắp tới, khi cháu cần thăm khám.

Những hình ảnh mới nhất của bé H. khi được xuất viện - Ảnh: Tiền Phong

Được biết mẹ bé H. chia sẻ: “Thay mặt gia đình, không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã tận tình, hết lòng chăm sóc, điều trị cho cháu. Đây thực sự là niềm hạnh phúc quá lớn lao của gia đình”.

Chiều 28/2, bé gái 3 tuổi trèo qua lan can, treo lơ lửng và rơi từ tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân. Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) đã nhanh chóng trèo lên mái che sảnh tầng 1 hứng đỡ nạn nhân.

Rất may trong sự việc nêu trên, không có ai bị ảnh hưởng tính mạng. Riêng cháu bé 3 tuổi đã được xuất viện sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội.

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