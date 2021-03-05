Nguyên Chủ tịch Hội Đông y VN: Phương pháp chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên là ‘mớ bòng bong, không khoa học, có phần thô bạo’

Xã hội 05/03/2021 16:21

Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam khẳng định, không có phương pháp Tây y hay Đông y nào có phương pháp như ông Võ Hoàng Yên áp dụng chữa bệnh cho bệnh nhân.

Trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị vào sáng 5/3, thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết đã từng gặp lương y Võ Hoàng Yên 2 lần. Trong đó có 1 lần chứng kiến trực tiếp ông này chữa bệnh cho một số bệnh nhân.

Cụ thể, vào năm 2012, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam có mời ông Hướng cùng một số Giáo sư, chuyên gia trong lĩnh vực y tế, phục hồi chức năng đến chứng kiến ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh cho 1 số bệnh nhân. 

Theo bác sĩ Hướng, hôm ấy có 11 bệnh nhân, trong đó một số bệnh nhân bị câm, điếc, khoèo tay chân. Hơn 1 tiếng đồng hồ, ông Yên đã tiến hành chữa cho các bệnh nhân bằng cách ấn, chọc tay, vỗ... và sau đó, Liên hiệp hội đã đề nghị các vị chuyên gia nhận xét. Bày tỏ bản thân mình thẳng tính, ông Hướng đã cho rằng việc chữa bệnh phải có quá trình lâu dài, chứ một buổi trong vòng 1 tiếng mà chữa đến 11 bệnh nhân cũng chưa thể kết luận được điều gì.

"Tôi cũng hỏi là phương pháp anh Yên dùng chữa bệnh là Tây y hay Đông y, nhưng anh ấy không trả lời.

Cùng với đó, tôi nhận xét, phương pháp chữa của anh Yên có phần hơi thô bạo khi chữa cho bệnh nhân điếc lại lấy 2 ngón tay chọc vào tai bệnh nhân rồi vỗ 3 cái liền, còn bệnh nhân câm lại cầm lưỡi kéo thẳng ra rồi giật 1- 2 cái. Với một cháu bé bị khoèo chân thì dùng cách uốn, bẻ", bác sĩ Hướng kể.

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 Bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng - Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Về lần gặp thứ 2 giữa bác sĩ Hướng và ông Yên là khi thành lập Hội Nam y Việt Nam vào năm 2018. Khi đó, vị bác sĩ thấy ông Yên ra dự nên có tiến lại hỏi về việc không tiếp tục chữa bệnh ở Hà Tĩnh. Ông Yên trả lời vì chỉ hợp đồng với tỉnh 1 năm nên sau đó đã đi nơi khác.

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 Ông B.V.T. cũng từng làm đơn tố cáo ông Yên về hành vi 'Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản' - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, ông Hướng còn khẳng định thời điểm ông chứng kiến thì chẳng có một phương pháp Tây y hay Đông y nào làm như cách ông Yên áp dụng khi chữa trị cho bệnh nhân cả.

Về một số ý kiến cho rằng, việc chữa trị của ông Yên đã đạt được kết quả tức thời, giúp người bệnh bị câm nói được 1 vài câu hay người liệt đi lê 1 - 2 bước..., bác sĩ Hướng chỉ rõ, dù là kết quả tức thời cũng cần phải xác định phương pháp chữa là gì, đã được khoa học kiểm chứng hay chưa, chứ không thể nói chung chung như vậy được.

Từ những gì đã chứng kiến, tôi có thể kết luận, phương pháp của ông Yên thực hiện là một mớ bòng bong, không khoa học Đông y hay Tây y", bác sĩ Hướng nhấn mạnh.

Liên quan đến những thông tin về "thần y" Võ Hoàng Yên trong thời gian qua, Vietnamnet cũng đã đưa tin về ông B.V.T. từng làm đơn tố cáo ông Yên về hành vi "Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản". Trên thực tế, ông T. được xem như học trò của ông Yên vì người này đã theo vị lương y học nghề thuốc. Theo ông T., vì hết lòng tin tưởng và quý mến người thầy của mình, ông T. đã ủy quyền cho "thần y" giải quyết một số vấn đề liên quan về tài chính. Được biết, ông T. cũng không kiểm tra kĩ cho đến khi phát giác sự việc, thì khoản "tiền hợp tác" đã trở thành "khoản nợ". Tuy nhiên sau đó khi trao đổi trực tiếp, ông T. đã yêu cầu ông Yên hủy bỏ vi bằng "cấn nợ", nếu không sẽ tố cáo vị lương y với pháp luật. Theo đó, ông T. cũng xác nhận với giới truyền thông là "thần y" đã chính tay viết giấy hủy "khoản nợ" nói trên. 

Hiện, những vấn đề "lùm xùm" giữa vợ chồng vị đại gia Dũng "lò vôi" (tức Huỳnh Uy Dũng, chủ Khu du lịch Đại Nam) và lương y Võ Hoàng Yên vẫn chưa có hồi kết. Những thông tin mới liên tục xuất hiện trên mạng xã hội thời gian gần đây khiến cộng đồng mạng không ngừng dậy sóng. 

Vụ kiện tụng giữa vợ chồng ông Dũng ‘lò vôi’ và ông Võ Hoàng Yên: Lại thêm một trong số những nạn nhân lên tiếng

Vụ kiện tụng giữa vợ chồng ông Dũng ‘lò vôi’ và ông Võ Hoàng Yên: Lại thêm một trong số những nạn nhân lên tiếng

Liên quan đến vụ “lùm xùm” tài chính với “thần y” Võ Hoàng Yên, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") liên tục tìm kiếm nhiều bằng chứng có liên quan nhằm tố cáo vị lương y mà theo bà là “lừa đảo”. Gần đây, cộng đồng mạng lại dậy sóng bởi bằng chứng mới bà Hằng đăng tải.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi Huỳnh Uy Dũng Nguyễn Phương Hằng

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