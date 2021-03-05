Bà Hằng cho hay ông T. đã đồng ý cung cấp toàn bộ nội dung đơn tố cáo cho vợ chồng bà. Theo đơn tố cáo mà bà Hằng đăng tải trên trang cá nhân, ông T. trình bày với cơ quan chức năng về việc lương y Võ Hoàng Yên biết gia đình ông T. có nhiều tài sản nên đã bày mưu tính kế hòng chiếm đoạt. Cũng theo ông T, vị “thần y” này có cả một đường dây thông đồng với nhau, thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi” - chủ Khu du lịch Đại Nam) đã đăng tải một bằng chứng mới có liên quan đến “thần y” Võ Hoàng Yên . Cụ thể, câu chuyện bà chia sẻ nói về ông B.V.T. (SN 1964, trú tại TP. HCM) đã đệ đơn tố cáo ông Yên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

“Họ hứa với tôi bỏ tiền ra lo làm sổ đất tại 18/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, sau khi có sổ, họ được quyền đàm phán với bên mua giá cao hơn để hưởng chênh lệch giá, tôi không phải trả tiền. Nay sổ chưa có, vợ chồng ông H. bà L. thông đồng với ông Yên, ông T., bà L. bỏ trốn. Ông Yên, ông T., bà L. thì ép tôi trả nợ, ép tôi bàn giao đất núi cho họ lấy khai thác đá và tài nguyên khác trên đất”, ông T. trình bày trong đơn tố cáo ông Yên với chính quyền.

Liên quan đến vụ việc nói trên, hôm qua (4/3) Vietnamnet cũng đưa tin về việc ông B.V.T. đã từng làm đơn tố cáo lương y Võ Hoàng Yên. Theo đó, ông B.V.T. cho biết mình có học nghề thuốc qua ông Yên và quen biết với L.H.T. với tư cách đồng môn.

Cụ thể, ông B.V.T. có khu đất hơn 1.000m2 tại đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Đây là tài sản hưởng thừa kế nhưng chưa được cấp giấy tờ do vướng quy hoạch. Đầu năm 2017, Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn TP.HCM được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng khu cư xá Thanh Đa nên công ty này liên hệ với ông B.V.T. để thương lượng hỗ trợ đền bù với giá 31 tỷ đồng.

Trong đơn tố cáo, ông B.V.T. cho biết, có kể việc này với ông Yên và người bạn đồng môn, họ đã nhiều lần họp nhằm giúp ông B.V.T. đàm phán với doanh nghiệp mua đất. Các bên thống nhất, ông L.H.T. đó sẽ bỏ các chi phí để làm giấy tờ khu đất và họ sẽ được hưởng chênh lệch giá khi bán khu đất.

Theo đó, ông L.H.T. đã nhiều lần thay mặt ông B.V.T. đàm phán giá. Đến năm 2017, khi ông B.V.T. và doanh nghiệp mua đất ký hợp đồng giao dịch thì ông L.H.T. là người làm chứng trong hợp đồng.

Ông B.V.T. tường trình khi đó ông bị nhóm ông Yên “dụ dỗ” ký vào một vi bằng, dùng tài sản trên cấn trừ nợ và cúng cho Chi hội Hưng Nghĩa tự, nơi ông Yên đang làm thuốc. Vốn tin tưởng và quý mến người thầy của mình, ông B.V.T. chẳng mấy do dự mà làm theo. Sau này, ông B.V.T. mới phát hiện mình bị lừa nên đã yêu cầu ông Yên có xác nhận thoả thuận huỷ vi bằng.

Ông B.V.T. đã từng làm đơn tố cáo lương y Võ Hoàng Yên vì hành vi 'Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản' - Ảnh: Vietnamnet

Ngoài ra, ông B.V.T. còn nêu, ông Yên và ông L.H.T. giới thiệu 2 người học trò khác, là ông N.V.H. và bà T.T.P.L. đứng ra lo thủ tục pháp lý cấp sổ.

Khi ông H. yêu cầu chuyển tiền chi phí làm giấy tờ đất, ông B.V.T. đã báo cho ông L.H.T. biết. Ông L.H.T. nói chưa lo được tiền nên giới thiệu ông B.V.T. ký giấy mượn 4 tỷ đồng từ bà V.T.L. (chị ông L.H.T.). Cụ thể, khoản nợ này sẽ không bị tính lãi. Sau đó, tiền được chuyển vào tài khoản ông B.V.T. rồi chuyển đến cho ông N.V.H. và bà T.T.P.L. (tức những người được uỷ quyền lo thủ tục khu đất).

Hồi kết, ông B.V.T. không tìm được ông H. và bà L. nữa. Còn ông Yên, ông L.H.T. và bà V.T.L. thì đòi nợ, yêu cầu phải bàn giao 19ha đất núi ở Bình Thuận do vợ ông B.V.T. đứng tên. Thực tế trong những năm qua, có nhiều người đã chiếm trái phép khu đất núi này của vợ ông B.V.T. nhằm khai thác. Sau đó xuất hiện nhiều người đe doạ gia đình ông khiến họ lo sợ, phải cầu cứu cơ quan Công an và tố cáo ông Võ Hoàng Yên cùng những người liên quan.

Về phía bà Nguyễn Phương Hằng, những ngày gần đây, bà liên tục cập nhật tin tức với công chúng về việc tìm bằng chứng tố cáo ông Võ Hoàng Yên vì hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản gia đình bà quyên góp với mục đích thiện nguyện. Thường xuyên theo dõi những bài đăng của bà, công chúng sẽ nhận thấy sự quyết liệt của vợ đại gia Dũng “lò vôi” trong “trò chơi công lý” lần này.

“Người đang biết nói sẽ phải câm lặng trước sự thật phơi bày. Đây là nhân quả báo ứng, lừa được người câm họ đau lắm, nhưng họ không thể nói, cho nên ông Yên đang biết nói phải câm trước mọi sự thật. Mọi người hãy tin tôi, vì tôi nói được làm được. Và hết lòng vì công chúng”, bà Hằng bày tỏ sự bức xúc trong một bài đăng gần đây trên mạng xã hội.