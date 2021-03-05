Nam Định: Phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ sông, không có giấy tờ tùy thân

Xã hội 05/03/2021 15:30

Người dân đi lại ở khu vực dưới chân cầu Trung Linh, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường vừa phát hiện một thi thể nằm sấp trôi dạt vào bờ sông.

Theo Công lý đưa tin, vào khoảng 6h sáng ngày 5/3, một số người dân đi lại tại khu vực dưới chân cầu Trung Linh, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định thì bàng hoàng phát hiện một thi thể nằm sấp đang trôi dạt vào bờ.

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 Hiện trường phát hiện thi thể - Ảnh: Công lý 

Nhận được tin trình báo sự việc, Công an huyện Xuân Trường phối hợp với các đơn vị liên quan của Công an tỉnh Nam Định đã thực hiện phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc.

Theo nhận dạng ban đầu, thi thể là nam giới, khoảng 20- 30 tuổi. Trên người mặc áo màu xanh, không có giấy tờ tùy thân. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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