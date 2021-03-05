Thanh Hóa: Bé trai hơn 4 tuổi bị chó nhà cắn gây tổn thượng nặng vùng đầu

Đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thông tin bệnh nhi bị chó cắn nhập viện trong tình trạng ý thức li bì, gọi hỏi trả lời chậm, nhiều vết thương vùng đầu, sưng nề thấm dịch đục.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, ngày 20/2, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận bệnh nhân T.V.D. (SN 2016; ngụ xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng ý thức li bì, gọi hỏi trả lời chậm, có nhiều vết thương vùng đầu, vết thương dài nhất 15 cm, sưng nề thấm dịch đục. Được biết, bé D. bị chó nhà cắn.

Bé D. bị tổn thương nặng vùng đầu - Ảnh: Người Lao Động

Kết quả chụp film CT scanner sọ não cho thấy bé D. bị vỡ nát xương thái dương, xương chẩm trái gần với vị trí xoang tĩnh mạch, kèm hình ảnh mảnh xương di trú vào bên trong não.

Trong suốt 3 giờ đồng hồ phẫu thuật, đội ngũ y, bác sĩ đã tiến hành bộc lộ vùng tổn thương, lấy bỏ mảnh xương vụn nát, mảnh xương di trú vào trong não, lấy bỏ não dập, bơm rửa, cầm máu vùng não bị tổn thương, tạo hình vá kín màng não bị rách, cắt lọc, bơm rửa, khâu phục hồi vết thương da đầu.

Sau 10 ngày điều trị sau phẫu thuật, bệnh nhi đã hồi phục và được xuất viện vào sáng 5/3.

Sau 10 ngày điều trị sau phẫu thuật, bệnh nhi đã hồi phục và được xuất viện vào sáng 5/3 - Ảnh: Người Lao Động

Bác sĩ Dư Văn Nam, Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bỏng thuộc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết hàng năm vẫn có nhiều trẻ em bị chó cắn phải nhập viện cấp cứu. Do trẻ em nhỏ nên thường bị chó tấn công vào vùng đầu, mặt, cổ. Theo đó, bác sĩ Nam cũng khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ nên hạn chế nuôi chó, nếu nuôi phải được tiêm phòng, tránh xa tầm tay trẻ em, thực hiện các biện pháp an toàn như rọ mõm cho chó cũng như nhắc nhở trẻ em tránh xa loài động vật này nhằm hạn chế tối đa những trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra.

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