Gia Lai: Không được vào thăm bệnh nhân vì bệnh viện phòng chống dịch Covid-19, nam thanh niên tấn công bảo vệ

Xã hội 05/03/2021 20:58

Ngày 5/3, Công an phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đang truy tìm thanh niên hành hung nhân viên bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để xử lý.

Theo Người Lao Động đưa tin, khoảng 17 giờ chiều 4/3, một nam thanh niên đến khu vực cổng chính Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và đề nghị được vào trong thăm người nhà đang điều trị.

Tuy nhiên, do bệnh viện đang thực hiện chủ trương hạn chế người thăm nuôi bệnh nhân để phòng, chống dịch Covid-19 nên lực lượng bảo vệ đã giải thích, đồng thời không cho phép nam thanh niên kia vào. Được biết, người nhà của thanh niên này hiện đã có người thân chăm sóc.

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 Nam thanh niên tấn công tổ bảo vệ vì không được vào thăm bệnh nhân - Ảnh: Người Lao Động

Không được vào, thanh niên chửi bới rồi đi tới cổng phụ - dành cho nhân viên bệnh viện để vào trong. Ngay sau đó, y lập tức lao tới hành hung nhân viên bảo vệ của bệnh viện rồi đi tới cổng chính đánh các nhân viên khác. Tổng cộng đã có 4 người bị đánh phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe.

Hiện, bệnh viện đã đề nghị lực lượng công an vào cuộc để truy tìm tung tích nam thanh niên trên nhằm xử lý nghiêm trường hợp manh động này – thông tin từ ông Phạm Bá Mỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chia sẻ với Người Lao Động.

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Từ khóa:   hành hung bảo vệ bị hành hung hành hung nhân viên

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