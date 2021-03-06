Thực hư vụ cô giáo bị chồng đòi 42 triệu tiền ăn, tiền khám khi chia tay: 2 vợ chồng chưa ly hôn, vẫn đang chung sống!

Xã hội 06/03/2021 09:51

Mới đây, vụ việc anh chồng đòi lại tiền ăn, tiền khám chữa bệnh mới cho vợ mang theo đồ đạc cá nhân khi hai người chia tay, đã khiến dư luận xôn xao. Theo đó, chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cho hay 2 vợ chồng này vẫn đang chung sống với nhau.

Cụ thể theo tờ Thanh Niên Online, một tài khoản Facebook H.P. đăng tải lên trang cá nhân của mình nội dung kể về câu chuyện của một người phụ nữ đi lấy chồng nhưng không có của cải gì trong tay. Sau 1 năm chung sống, họ đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Điều đáng nói ở đây là anh chồng đòi lại tiền ăn, tiền sinh hoạt hàng ngày mình đã từng cho vợ, thì anh ta mới cho phép cô mang đồ đạc của cô ấy ra khỏi nhà.

Theo thông tin tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị đăng tải, cô vợ tên là P.T.T.H. (31 tuổi, quê huyện Kiến Xương, Thái Bình) và chồng là anh Đ.N.H. (32 tuổi, quê tại Kiến Xương, Thái Bình). 

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 Người vợ viết biên bản bàn giao tiền cho chồng cũ - Ảnh: Saostar

Cụ thể, người vợ chia sẻ, sau khi ly hôn, người chồng bắt cô phải trả lại hơn 42 triệu đồng bao gồm: Tiền ăn hàng tháng (14 tháng) là 12 triệu đồng; tiền đi khám chữa bệnh để phục vụ sinh sản và tiền đóng học của chị H. là 7 triệu đồng; tiền đóng học phí của chị H. lần 2 là 5 triệu đồng; tiền mừng cưới của anh H. là 13,3 triệu đồng và 1 chỉ vàng mẹ chồng tặng cho chị H. ngày cưới trị giá 5,6 triệu đồng.

Được biết, chị H. hiện là giáo viên mầm non tại xã Quốc Tuấn (H. Kiến Xương, Thái Bình), còn người chồng là công nhân. 42 triệu đồng không phải là số tiền nhỏ nên người vợ khó lòng gom góp được một thời gian ngắn. Vì vậy, cô đã ngỏ ý với chồng trả trước một khoản tiền để lấy giấy tờ tùy thân nhưng không được. “Nếu cô không trả hết cô sẽ không lấy được một cái gì. Tôi nghĩ cô sẽ cần đống giấy tờ quan trọng của cô hơn đấy”, người chồng nhắn tin cho vợ - theo lời dẫn của Saostar.

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 Đoạn tin nhắn trao đổi được cho là của đôi vợ chồng 'đòi tiền' nhau sau chia tay - Ảnh: Saostar

Tờ Doanh nghiệp & Tiếp thị dẫn lời xác nhận của ông Vũ Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cho biết, năm 2019, anh H. và chị H. có làm đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, hiện nay do mâu thuẫn cuộc sống gia đình nên hai người quyết định chia tay nhau.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn, cả anh H. và chị H. đều từng có gia đình, sau khi chia tay người cũ thì hai người đến với nhau, có làm đăng ký kết hôn.

“Lúc trước vợ chồng có mâu thuẫn, chính quyền và đại diện thôn cũng đã có mặt để hòa giải. Hiện tại hai vợ chồng vẫn chưa làm thủ tục ly hôn và đang chung sống với nhau. Về việc lập biên bản bàn giao là chuyện riêng giữa anh H. và chị H. tự thỏa thuận với nhau, chính quyền địa phương không can thiệp. Vì nếu có tranh chấp về tài sản thì hai vợ chồng không thể tiến hành các thủ tục ly hôn được”, ông Thắng cho biết thêm.

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