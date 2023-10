TP. HCM: Gây áp lực để đòi nợ, cặp vợ chồng chủ mưu 6 lần tạt sơn, mắm tôm vào tiệm thuốc tây

Theo Vietnamnet đưa tin, hôm nay (6/3), cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP. HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cặp vợ chồng Ngô Thành Chương (SN 1979, ngụ tại huyện Bình Chánh) – Trần Thị Thẻn (SN 1988, quê Sóc Trăng) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “hủy hoại tài sản”. Công an cũng đang truy bắt các đối tượng liên quan, trong đó có Lê Ngọc Châu (SN 1988, ngụ tại quận 8).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chương và ông Nguyễn Hoài Trung (SN 1979, quê Tiền Giang) có mối quan hệ quen biết. Năm 2017, Trung nhờ Chương vay giúp một người khác số tiền 32 triệu đồng, với lãi suất 10%. Cứ mỗi tháng, Trung đưa cho Chương 3,2 triệu đồng tiền lãi để Chương gửi cho người cho vay. Tuy nhiên, trả lãi được vài tháng thì Trung bỏ trốn.