TP. HCM: Gây áp lực để đòi nợ, cặp vợ chồng chủ mưu 6 lần tạt sơn, mắm tôm vào tiệm thuốc tây

Xã hội 06/03/2021 11:59

Cặp vợ chồng chủ mưu thuê người tạt sơn và mắm tôm vào tiệm thuốc tây để buộc bà chủ tiệm này phải trả nợ thay cho em trai số tiền lên đến 157 triệu đồng.

Theo Vietnamnet đưa tin, hôm nay (6/3), cơ quan CSĐT Công an quận 8, TP. HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cặp vợ chồng Ngô Thành Chương (SN 1979, ngụ tại huyện Bình Chánh) – Trần Thị Thẻn (SN 1988, quê Sóc Trăng) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” và “hủy hoại tài sản”. Công an cũng đang truy bắt các đối tượng liên quan, trong đó có Lê Ngọc Châu (SN 1988, ngụ tại quận 8).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Chương và ông Nguyễn Hoài Trung (SN 1979, quê Tiền Giang) có mối quan hệ quen biết. Năm 2017, Trung nhờ Chương vay giúp một người khác số tiền 32 triệu đồng, với lãi suất 10%. Cứ mỗi tháng, Trung đưa cho Chương 3,2 triệu đồng tiền lãi để Chương gửi cho người cho vay. Tuy nhiên, trả lãi được vài tháng thì Trung bỏ trốn.

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 Đối tượng Ngô Thành Chương - Ảnh: Vietnamnet

Điều đó đồng nghĩa với việc Chương phải đứng ra gánh nợ. Lãi mẹ đẻ lãi con, tính đến hiện tại số tiền ấy đã lên đến 157 triệu đồng.

Mới đây, Chương biết được chị ruột của Trung, là bà Nguyễn Thanh M. (SN 1975) đang kinh doanh tiệm thuốc tây tại đường Phú Định, phường 16, quận 8 nên đến gặp để hỏi tung tích Trung. Tuy nhiên bà M. nói không biết Trung ở đâu.

Sau đó, vợ chồng Trung – Thẻm gặp Châu Văn Phú (SN 1991, ngụ tại quận 8) để nhờ tìm người đòi nợ giúp. Phú giới thiệu vợ chồng này đến gặp Lê Ngọc Châu.

Cặp vợ chồng đề nghị Châu tạt chất bẩn vào tiệm thuốc tây của bà M để gây áp lực, buộc bà phải trả nợ cho em trai. Chương ứng trước tiền công cho Châu 5 triệu đồng, và hứa khi nào đòi được tiền thì chia cho Châu. Theo lời đề nghị, Châu cùng đồng bọn đã thực hiện tạt sơn và mắm tôm vào tiệm của bà M.

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 Tiệm thuốc tây của bà M. đã 6 lần bị tạt sơn và mắm tôm vào - Ảnh: Vietnamnet

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối tháng 12/2020 đến đầu tháng 3/2021, nhóm của Châu đã thực hiện 6 vụ. Lần mới đây nhất vào ngày 1/3, tiệm thuốc tây của bà M bị các đối tượng làm cho bể tủ kính, nhiều loại thuốc tây dính mắm tôm, không thể bán được, bản thân bà M. bị thương nhẹ. Tổng giá trị tài sản thiệt hại là 4,3 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của bà M., công an quận 8 đã vào cuộc. Ngày 3/3, trinh sát phát hiện cặp vợ chồng Chương – Thẻn đang lưu thông trên đường ở quận 8 nên mời về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, cả 2 đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện, công an quận 8 đang mở rộng điều tra và kêu gọi đối tượng Lê Ngọc Châu cùng đồng bọn sớm ra đầu thú.

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