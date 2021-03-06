Tang lễ NSND Trần Hạnh: Con dâu không ngừng khóc, đông đảo nghệ sĩ có mặt rất sớm để tiễn đưa

Tang lễ của NSND Trần Hạnh được cử hành từ 9h15 sáng 6/3 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Được biết, Lễ truy điệu và di quan NSND Trần Hạnh sẽ diễn ra từ 10h30 tới 11h, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ. NSND Trung Hiếu cho biết, Nhà hát Kịch Hà Nội và gia đình cùng đứng ra lo liệu hậu sự cho NSND Trần Hạnh. Trước đó, gia đình đã thông tin về lễ viếng NSND Trần Hạnh - Ảnh: Báo Công lý Nghệ sĩ Công Lý nói chuyện với gia đình NSND Trần Hạnh - Ảnh: Báo Công lý Các nghệ sĩ đã đến rất sớm và đợi giờ vào viếng - Ảnh: Báo Công lý Vào lúc 9h30, đông đảo anh em nghệ sĩ đã có mặt để tiễn đưa cố nghệ sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng. NSND Trung Hiếu, NSND Công Lý đại diện Nhà hát Kịch làm trưởng ban tang lễ.

Những lời tiễn biệt đầy xúc động gửi tới NSND Trần Hạnh được ghi trong sổ tang - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Nghệ sĩ Chí Trung - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Theo chia sẻ của cô Hồng - con dâu NSND Trần Hạnh, "lão nông" Trần Hạnh có những giây phút cuối đời thanh thản, nhẹ nhõm. Ông ra đi trong vòng tay con cháu vào lúc 2h50 sáng 4/3/2021.

Nghệ sĩ Phú Đôn - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Các nghệ sĩ có mặt tiễn đưa người nghệ sĩ gạo cội - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Nhiều năm nay, sức khỏe của ông suy yếu vì tuổi già, không còn tham gia đóng phim. Các bác sĩ chẩn đoán mắt phải của ông hỏng hoàn toàn, thị lực mắt trái giảm sút. Nghệ sĩ Công Lý không ngừng rơi nước mắt - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Các con cháu tề tựu trước linh cữu của người cha, người ông quá cố - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc Con dâu cố nghệ sĩ liên tục rơi nước mắt trong đám tang - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc NSND Trần Hạnh tên đầy đủ Trần Ngọc Hạnh, sinh năm 1929 tại Hà Nội. Ông từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội. Cố nghệ sĩ từng 3 lần đoạt Huy chương vàng trong các vở kịch Nguyễn Trãi, Hamlet, Tiền tuyến gọi. NSND Trần Hạnh những ngày cuối đời - Ảnh: Internet Ngoài ra, ông cũng từng đọat giải Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 11. Tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2010, ông nhận giải Cống hiến với vai diễn trong phim Ngõ lỗ thủng. Sinh thời, NSND Trần Hạnh được nhiều đồng nghiệp, bạn bè nghệ sĩ quý mến. Ông sống giản dị, lặng lẽ và tốt bụng. Nhiều nghệ sĩ thế hệ sau gọi ông là bố và xưng con.

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