Tang lễ nghệ sĩ Văn Thành: Con trai đầu không thể đến tiễn cha, vợ con cố nghệ sĩ cúi đầu cảm tạ khách viếng

Ngày 3/3, lễ viếng cố nghệ sĩ Văn Thành đã diễn ra tại Nhà Tang Lễ Thành phố (125 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại tang lễ, có rất nhiều nghệ sĩ là đồng nghiệp của ông đã đến tiễn đưa.
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Theo VnEpress đưa tin, con trai đầu của cố nghệ sĩ Văn Thành vì bị bại não nên không thể tới từ biệt cha. Bà Nguyễn Thị Nga - vợ cố nghệ sĩ - và con gái, con rể cúi đầu cảm tạ khách đến viếng. Bà Nga cho biết cách đây một tuần, ông bị tai biến, phải vào bệnh viện 108 điều trị. Nghệ sĩ bị gout nhiều năm, sức khỏe suy yếu, dù được bác sĩ cứu chữa, gia đình chăm sóc nhưng ông không qua khỏi.
Tại tang lễ, gia đình đề nghị người viếng đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn sức khỏe trong dịch. Lúc 12h45 phút, nghệ sĩ Đức Trung đọc điếu văn, điểm lại những dấu mốc trong cuộc đời, sự nghiệp của cố nghệ sĩ. Ông sinh ra trong gia đình có bố là công nhân ở phố hàng Đào. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông chọn thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh (khóa 1980 - 1985) rồi bén duyên với nghề.