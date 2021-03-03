Tang lễ nghệ sĩ Văn Thành: Con trai đầu không thể đến tiễn cha, vợ con cố nghệ sĩ cúi đầu cảm tạ khách viếng

Theo VnEpress đưa tin, con trai đầu của cố nghệ sĩ Văn Thành vì bị bại não nên không thể tới từ biệt cha. Bà Nguyễn Thị Nga - vợ cố nghệ sĩ - và con gái, con rể cúi đầu cảm tạ khách đến viếng. Bà Nga cho biết cách đây một tuần, ông bị tai biến, phải vào bệnh viện 108 điều trị. Nghệ sĩ bị gout nhiều năm, sức khỏe suy yếu, dù được bác sĩ cứu chữa, gia đình chăm sóc nhưng ông không qua khỏi.

Di ảnh cố nghệ sĩ Văn Thành - Ảnh: VnEpress

Con gái nghệ sĩ Văn Thành tại tang lễ của cha - Ảnh: VnEpress

Nghệ sĩ Đức Trung đọc điếu văn - Ảnh: VnEpress

Nghệ sĩ Chí Trung, Vân Dung tới viếng - Ảnh: VnEpress