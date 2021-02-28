Hoàn thành khóa học, Thương Tín lại đầu quân cho Đoàn kịch nói Cửu Long Giang và sau đó là Đoàn Kim Cương. Tại Đoàn Kim Cương, ông đã đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và có những vai diễn để đời trong các tác phẩm như: Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ, Tanhia…

Năm 13 tuổi, Thương Tín đã theo các đoàn cải lương đi diễn khắp nơi. Sau 2 năm, ông đã thành công với sân khấu kịch cải lương. Thời điểm đó, nam nghệ sĩ được gia đình gửi đi học tại trường Quốc gia Âm nhạc – Kịch nghệ Sài Gòn.

Cứ như vậy, Thương Tín đã diễn tổng cộng trên 100 vai kịch với hai phần ba trong số đó là vai chính, vai kép độc. Đây là một con số rất lớn đối với một nghệ sĩ sân khấu thời bấy giờ.

Thương Tín với những vai diễn để đời trên màn ảnh - Ảnh: Internet

Từ thành công trên sân khấu kịch – cải lương, Thương Tín đã “bén duyên” với điện ảnh và cũng nhanh chóng gây được “tiếng vang”. Thời điểm đó, ông được xem là tài tử số một với vẻ ngoài phong trần, thường xuyên đóng vai nam chính trong các bộ phim truyền hình, nổi bật có thể kể đến như: Vai thiếu tá Lưu Trọng Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong Săn bắt cướp, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn,...

Có thể nói, Thương Tín là diễn viên tham gia vào nhiều phim điện ảnh nhất Việt Nam với hơn 200 phim (tính đến 2015).

Ở đỉnh cao của sự nghiệp, Thương Tín đã từng hưởng cuộc sống sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Những năm 1980 - 1990 có lẽ là thời kỳ hoàng kim nhất của Thương Tín. Ông liên tục đóng phim, có thời điểm đóng liền 12 vai chính trong vòng 1 năm. Nhiều đạo diễn dù “không ưa” nam nghệ sĩ vẫn gửi lời mời vì ông nổi tiếng. Khán giả khắp nơi dành cho ông sự hâm mộ cuồng nhiệt. Nam diễn viên từng kể, nhiều fan vì quá yêu mến mà tìm cách chặn xe, xé áo Thương Tín để giữ làm kỷ niệm. Có khán giả hâm mộ thuộc giới giang hồ còn đỗ xe trước cửa nhà Thương Tín, bắt cóc ông đi chơi.

Trong chương trình “Ký ức vui vẻ”, MC Lại Văn Sâm đã từng bộc bạch: “Tôi rất thần tượng anh Thương Tín. Trước đây phim nào mà nghệ sĩ Thương Tín và Chánh Tín tham gia tôi đều xem hết. Anh Chánh Tín là kiểu đẹp trai điện ảnh nhưng Thương Tín là đúng kiểu tôi thích: Không đẹp nhưng chất đàn ông thì đầy".

Nam nghệ sĩ từng trò chuyện với Zing về cuộc sống khó khăn hiện tại - Ảnh: Zing

Sự nghiệp thăng hoa đã mang đến cho Thương Tín cuộc sống sung túc một thời. Lúc bấy giờ, “ông hoàng màn ảnh Việt” có đến 4 chiếc xe máy, 2 chiếc xe hơi và vô số quần áo, giày dép. Đến nỗi mỗi hôm đi làm, Thương Tín phải “rối trí” nghĩ xem sẽ mặc gì cho hợp.

Thế nhưng, ánh hào quang ấy cũng vội đi ngang đời ông, để lại cho nam nghệ sĩ tài hoa một cuộc sống cuối đời chẳng được đủ đầy như thuở ấy. U60, Thương Tín đã xây dựng tổ ấm với một người phụ nữ kém ông hơn 30 tuổi và hiện tại, cả hai có với nhau cô con gái nhỏ.

'Ông hoàng màn ảnh Việt' luôn hạnh phúc khi nhắc về cô con gái bé nhỏ của mình - Ảnh: Vietnamnet

Ở độ tuổi lục tuần, Thương Tín đã phải đối mặt với cuộc sống khó khăn khi tuổi cao sức yếu, ông không còn sức khỏe để tham gia những vai diễn “dài hơi” như trước nữa. Điều đó đã ảnh hưởng đến thu nhập của ông. Nhất là trong năm vừa qua, Thương Tín không có việc làm vì các đoàn phim đều dời lịch tới khi hết dịch. Có những ngày, ông phải nhịn đói, trong tay không có nổi 100 ngàn đồng.

Còn vợ Thương Tín vì phải lo cho con học hành nên phải đem con về quê, nên ông phải sống một thân một mình tại Sài Gòn. Cho đến khi vừa hay tin chồng đột quỵ phải cấp cứu, vợ của ông cũng đã ngay lập tức khăn gói lên Sài Gòn để săn sóc chồng.

Nghe tin chồng đột quỵ, chị vợ đã mau chóng khăn gói lên Sài Gòn săn sóc ông - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Chia sẻ về cuộc sống khó khăn hiện tại của hai vợ chồng, vợ kém hơn 30 tuổi của Thương Tín cho biết:

"Trong mùa dịch này, anh Thương Tín cũng khó khăn vì không đi làm phim được.

Thực ra, tôi định để con học ở Sài Gòn để gần Thương Tín, có gì còn đỡ đần cho cha. Tôi cũng sợ anh ấy sau này già yếu, đau bệnh. Nhưng vì cuộc sống nên tôi buộc phải cho con về quê.

Anh ấy chỉ buồn mỗi chuyện mất đi rồi thì không có gì để lại cho vợ con thôi. Lúc sung sướng thì con cái anh ấy không được hưởng, giờ lại như thế này".