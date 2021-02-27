Nghệ sĩ Thương Tín trải lòng: ‘Nhiều lúc tôi thèm một bữa cơm gia đình’

Hậu trường 27/02/2021 18:53

Ở tuổi 65, nghệ sĩ Thương Tín sống cô đơn trong căn phòng trọ khoảng 20m2 tại quận 12 (TP.HCM). Trước khi bị bạo bệnh, ông từng bôn ba ở đất Sài thành để theo đuổi nghiệp diễn, lo kinh tế cho tổ ấm nhỏ.

Trong một cuộc trao đổi với Zing hồi khoảng cuối năm 2020, NS Thương Tín đã từng trải lòng về cuộc sống khó khăn, cô đơn lúc bấy giờ.

"Bây giờ, sức khỏe của tôi yếu, chân thường xuyên đau nhức. Một năm qua, do dịch bệnh nên tôi không có việc làm, thu nhập giảm sút. Nhiều đêm tôi thức trắng vì lo không đủ tiền gửi về cho vợ con. Có ngày, tôi phải nhịn đói, trong tay không có nổi 100.000 đồng", nam diễn viên kể.

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Nghệ sĩ Thương Tín trong cuộc trò chuyện với Zing hồi cuối năm 2020 - Ảnh: Zing

Đỉnh điểm của những khó khăn trong cuộc sống, nghệ sĩ cho biết ông từng không đủ tiền để chi trả nhà trọ, gửi chi phí sinh hoạt cho vợ con. Lúc đó, ông phải tìm đến bạn bè mà vay mượn. Mọi thứ dồn dập khiến Thương Tín có khi mất ngủ nhiều ngày liền. Sáng ra, cơ thể ông dường như mệt mỏi, rã rời, “không còn tỉnh táo để làm được gì”.

"Bây giờ, tôi thèm nhất là những bữa cơm gia đình. Có những lúc đang chạy xe ngoài đường, tôi nhìn các gia đình sum vầy trong bữa cơm chiều mà rơi nước mắt. Tôi ở trọ, toàn ăn cơm đầu đường xó chợ cho qua cơn đói", Thương Tín từng chia sẻ với Zing.

Đặc biệt, đôi mắt của “ông hoàng màn ảnh Việt” luôn ánh lên những tia sáng hy vọng đầy hạnh phúc khi nhắc đến cô con gái bé nhỏ của mình. Ông cho biết cô bé chính là niềm động lực sống to lớn nhất của ông lúc bấy giờ. Thương con còn nhỏ mà đã phải chịu nhiều thiệt thòi, nam nghệ sĩ luôn tìm mọi cách để bao bọc, che chở, lo lắng cho cuộc sống của cô bé đủ đầy nhất có thể.

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Hiện tại, NS Thương Tín đã tỉnh dậy sau cơn đột quỵ và trò chuyện cùng mọi người - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Nói về “động lực sống duy nhất của ông”, Thương Tín từng chia sẻ khi tham dự chương trình “Kí ức vui vẻ”: “Tôi từng ao ước có một đứa con gái thì trời đã cho rồi”. Nghệ sĩ còn cho hay bé rất khôn lanh, có khiếu diễn giống bố. Trong một lần chơi đùa cùng Thương Tín, nhìn thấy những vết thương do đóng phim của nghệ sĩ, cô bé đã bộc bạch: “Ba tên Thương Tích chứ không phải Thương Tín”.

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Nghệ sĩ từng chia sẻ cô con gái nhỏ là động lực sống to lớn của ông - Ảnh: Vietnamnet

Theo Tiền Phong đưa tin, anh Lý Chính Hòa - người bạn thân của NS Thương Tín cho hay tình hình dịch bệnh vừa qua đã ảnh hưởng ít nhiều đến việc đi diễn của Thương Tín. Theo lời anh Hòa, Sáu Tâm của "Biệt động Sài Gòn" đã không ngần ngại tham gia bất kì bộ phim nào lẫn việc đi hát đám cưới, đám giỗ... miễn là có cát-xê. 

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Thương Tín và người bạn Chính Hòa trong một dịp gặp mặt gần đây - Ảnh: Tiền Phong 

Vừa qua, tin NS Thương Tín đột quỵ đã khiến không ít cộng đồng mạng quan tâm, lo lắng. Cho đến hiện tại, đã có nhiều nghệ sĩ biết đến thông tin này và cho biết sẽ đồng hành cùng ông trong quãng đường điều trị bệnh sắp tới. Hi vọng đây sẽ là tin vui với tổ ấm của Thương Tín và cũng để ông yên tâm, mau chóng khỏe mạnh. 

Vợ Thương Tín hé lộ cuộc sống mưu sinh của chồng: 'Anh chẳng có việc, cứ đợi phim mãi, đợi cả năm trời mà vì dịch bệnh nên phim lùi hết'

Vợ Thương Tín hé lộ cuộc sống mưu sinh của chồng: 'Anh chẳng có việc, cứ đợi phim mãi, đợi cả năm trời mà vì dịch bệnh nên phim lùi hết'

"Tôi biết, nhiều người đang trách tôi vì khi anh Thương Tín nhập viện không thấy người nhà đâu. Tôi xin đính chính là mùa dịch thế này cuộc sống rất khó khăn, tôi phải về quê cho con đi học”, vợ nghệ sĩ Thương Tín lên tiếng.

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