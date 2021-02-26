NS Thương Tín tỉnh lại sau đột quỵ: 'Từ hôm qua tới giờ tôi nằm đây có một mình. Tôi muốn đi về lắm, cho tôi về được không?'

Hậu trường 26/02/2021 17:37

Tỉnh dậy sau lần bạo bệnh, Thương Tín chia sẻ: “Vợ tôi đã tới bệnh viện thăm tôi rồi nhưng hiện đang đi ra ngoài có chút công việc. Tôi muốn đi về lắm, cho tôi đi về được không?".

Vào chiều nay (26/2), người nhà nghệ sĩ Thương Tín đã có mặt tại bệnh viện và tình hình sức khỏe của Thương Tín cũng khả quan hơn. Ông đã tỉnh lại và nói được một vài câu, dù còn rất yếu.

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Diễn viên Thương Tín tỉnh lại sau đột quỵ - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Chia sẻ với chương trình Phiêu cùng cuộc sống, Thương Tín còn đòi xuất viện:

"Hiện tại, tình hình của tôi đã đỡ rồi. Vợ tôi đã tới bệnh viện thăm tôi rồi nhưng hiện đang đi ra ngoài có chút công việc. Từ hôm qua tới giờ tôi nằm đây có một mình. Tôi muốn đi về lắm, cho tôi đi về được không?".

Bác sĩ Ánh, cố vấn chuyên môn bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn cũng chia sẻ:

"Tình hình hiện tại của nghệ sĩ Thương Tín đã tạm ổn, chứ hôm qua anh ấy nhập viện trong tình trạng lơ mơ, nói đớ, yếu nửa người bên trái, không có người thân đưa vào. Lúc đó, hàng xóm hỗ trợ tiền để đưa nghệ sĩ Thương Tín vào, với tình trạng mệt, khó thở, lơ mơ. Bệnh viện đã triển khai các xét nghiệm và chụp sọ não thì phát hiện có nhồi máu não. Sau một quá trình điều trị từ hôm qua tới hôm nay, nghệ sĩ Thương Tín đã tạm ổn định".

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Vợ Thương Tín đã có mặt bên cạnh nam diễn viên - Ảnh: Internet

Được biết, nghệ sĩ Thương Tín tên thật là Bùi Thương Tín, sinh năm 1956. Ông được coi như “át chủ bài” của màn ảnh Việt Nam vào thập niên 1980 - 1990. Thành công đầu đời của ông là ở sân khấu cải lương, sau đó ông bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và được công chúng yêu mến qua nhiều vai diễn trong những tác phẩm nghệ thuật: Biệt động Sài Gòn, Bài ca không quên, Ngũ quái Sài Gòn, Săn bắt cướp, Một thời ngang dọc

Từng trải qua nhiều cuộc tình thời trai trẻ, hiện tại nam diễn viên đã kết hôn với người vợ kém mình hơn 30 tuổi. Cặp đôi có với nhau một bé gái. Nhận được tin chồng nhập viện vì đột quỵ, vợ anh cũng đã nhanh chóng thu xếp và có mặt bên cạnh nghệ sĩ vào hôm nay 26/2.

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Hôm nay (26/2), cộng đồng mạng xót xa khi nhận được tin nghệ sĩ Thương Tín đã phải nhập viện vì đột quỵ, trong tình trạng sức khỏe không ổn định.

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