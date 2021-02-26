MC Phạm Anh cập nhật tình hình diễn viên Thương Tín: 'Đi tiểu không ý thức, não bị tổn thương một phần'

Hậu trường 26/02/2021 17:03

Hôm nay (26/2), cộng đồng mạng xót xa khi nhận được tin nghệ sĩ Thương Tín đã phải nhập viện vì đột quỵ, trong tình trạng sức khỏe không ổn định.

Theo đó, MC Phạm Anh chính là người đã thông tin việc này đến báo giới. Theo chia sẻ từ nam MC này, vì diễn viên Thương Tín từng quay chung một chương trình với Phạm Anh hồi năm 2019 nên nam MC có cơ hội được quen biết “ông hoàng màn ảnh Việt”.

Đó cũng chính là lí do mà Phạm Anh cố gắng giúp đỡ hoàn cảnh Thương Tín trong phạm vi có thể. “Bản thân em cảm thấy mình phải có trách nhiệm với thông tin mình đưa ra nên em đã đến trực tiếp để xác minh tình hình”, nam MC chia sẻ thêm.

thuong tin 1

thuong tin 2
Trạng thái mới nhất Phạm Anh đăng tải về tình hình diễn viên Thương Tín - Ảnh: FBNV

Trong trạng thái mới nhất được đăng tải trên facebook cá nhân, Phạm Anh cũng nêu rõ về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ: “Chú ý nhập viện có biểu hiện tê tay chân (đột quỵ) và đi tiểu không có ý thức và não bị tổn thương một phần (em nhớ không chính xác ạ). Lúc em vào thăm chú đang ngủ (khoảng 12h20’ và sau đó cỡ 2 tiếng thì chú ấy tỉnh táo hơn một chút và nói chuyện với chị Hạnh Thuý rất nhiều. Chú vẫn nhận ra mình. Mặc dù không nói chuyện rõ ràng mạch lạc được như chú ý vẫn lí nhí là nhớ mình là ai (mình gợi ý chương trình thì chú gật đầu)”.

thuong tin 3
Nam MC cũng chia sẻ những bức ảnh của nghệ sĩ Thương Tín trong bệnh viện - Ảnh: FBNV

Nam MC cũng thông tin thêm về chi phí nằm viện mỗi ngày sẽ khoảng 5 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Thương Tín cũng được một số bạn bè và mọi người hỗ trợ. Phạm Anh cũng giúp vợ diễn viên mở một tài khoản ngân hàng để đón nhận những tấm lòng từ mạnh thường quân. Đồng thời anh cũng khẳng định tài khoản này sẽ được đóng lại khi mọi chuyện ổn hơn.

Cuộc đời minh tinh màn bạc Thương Tín: Đường tình lắm truân chuyên với 12 người phụ nữ

Cuộc đời minh tinh màn bạc Thương Tín: Đường tình lắm truân chuyên với 12 người phụ nữ

Chính nghệ sĩ Thương Tín đã thừa nhận rằng, các chuyện tình một đêm của anh rất nhiều, có thể vài cuốn sách cũng không hết được. Chỉ riêng những người phụ nữ từng "góp gạo thổi cơm chung" với Thương Tín cũng đã trên con số 12.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Thường Tín Thường Tín đột quỵ vợ Thường Tín

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 43 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 43 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 3 giờ 12 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026