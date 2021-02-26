MC Phạm Anh cập nhật tình hình diễn viên Thương Tín: 'Đi tiểu không ý thức, não bị tổn thương một phần'

Hôm nay (26/2), cộng đồng mạng xót xa khi nhận được tin nghệ sĩ Thương Tín đã phải nhập viện vì đột quỵ, trong tình trạng sức khỏe không ổn định.

Theo đó, MC Phạm Anh chính là người đã thông tin việc này đến báo giới. Theo chia sẻ từ nam MC này, vì diễn viên Thương Tín từng quay chung một chương trình với Phạm Anh hồi năm 2019 nên nam MC có cơ hội được quen biết “ông hoàng màn ảnh Việt”.

Đó cũng chính là lí do mà Phạm Anh cố gắng giúp đỡ hoàn cảnh Thương Tín trong phạm vi có thể. “Bản thân em cảm thấy mình phải có trách nhiệm với thông tin mình đưa ra nên em đã đến trực tiếp để xác minh tình hình”, nam MC chia sẻ thêm.

Trạng thái mới nhất Phạm Anh đăng tải về tình hình diễn viên Thương Tín - Ảnh: FBNV

Trong trạng thái mới nhất được đăng tải trên facebook cá nhân, Phạm Anh cũng nêu rõ về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ: “Chú ý nhập viện có biểu hiện tê tay chân (đột quỵ) và đi tiểu không có ý thức và não bị tổn thương một phần (em nhớ không chính xác ạ). Lúc em vào thăm chú đang ngủ (khoảng 12h20’ và sau đó cỡ 2 tiếng thì chú ấy tỉnh táo hơn một chút và nói chuyện với chị Hạnh Thuý rất nhiều. Chú vẫn nhận ra mình. Mặc dù không nói chuyện rõ ràng mạch lạc được như chú ý vẫn lí nhí là nhớ mình là ai (mình gợi ý chương trình thì chú gật đầu)”.

Nam MC cũng chia sẻ những bức ảnh của nghệ sĩ Thương Tín trong bệnh viện - Ảnh: FBNV

Nam MC cũng thông tin thêm về chi phí nằm viện mỗi ngày sẽ khoảng 5 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Thương Tín cũng được một số bạn bè và mọi người hỗ trợ. Phạm Anh cũng giúp vợ diễn viên mở một tài khoản ngân hàng để đón nhận những tấm lòng từ mạnh thường quân. Đồng thời anh cũng khẳng định tài khoản này sẽ được đóng lại khi mọi chuyện ổn hơn.

Cuộc đời minh tinh màn bạc Thương Tín: Đường tình lắm truân chuyên với 12 người phụ nữ Chính nghệ sĩ Thương Tín đã thừa nhận rằng, các chuyện tình một đêm của anh rất nhiều, có thể vài cuốn sách cũng không hết được. Chỉ riêng những người phụ nữ từng "góp gạo thổi cơm chung" với Thương Tín cũng đã trên con số 12.

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