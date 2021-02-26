Xót xa hình ảnh diễn viên Thương Tín cấp cứu vì đột quỵ, sức khỏe rất yếu

Hậu trường 26/02/2021 12:18

Theo thông tin từ MC Phạm Anh, diễn viên Thương Tín mới bị đột quỵ và đang nằm trong bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ MC Phạm Anh, diễn viên Thương Tín mới bị đột quỵ, đang nằm trong bệnh viện cấp cứu với tình trạng sức khoẻ rất yếu. Được biết, mới đây, vợ nam diễn viên đã biết tin và đã có mặt tại Bệnh viên đa khoa Tâm Trí Sài Gòn. 

"Diễn viên Thương Tín đang bị đột quỵ và nằm ở Khoa cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, Quận 12... Trân trọng và cầu mong phép màu xảy đến để chú vượt qua số phận. Một trong những mảnh ghép của ký ức - "Biệt động Sài Gòn" mà con từng có vinh dự được gặp gỡ", MC Phạm Anh thông báo.

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MC Phạm Anh thông báo tình hình hiện tại của diễn viên Thương Tín - Ảnh: FBNV

Được biết do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên nhiều năm nay vợ anh cùng cô con gái nhỏ đã về quê sinh sống. Còn Thương Tín ở lại Sài Gòn đóng phim và làm nhiều nghề cực nhọc để trang trải cuộc sống và gửi tiền về cho vợ nuôi con.

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Diễn viên Thương Tín hiện tại - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Nam diễn viên Thương Tín sinh năm 1956, là cái tên nổi tiếng màn ảnh nhỏ của Việt Nam vào thập niên 1980 - 1990.

Xót xa hình ảnh diễn viên Thương Tín cấp cứu vì đột quỵ, sức khỏe rất yếu - Ảnh 4
Diễn viên Thương Tín - Ảnh: Internet

Ông ghi dấu ấn với nhiều lĩnh vực như sân khấu cải lương, điện ảnh và được mọi người yêu mến qua nhiều vai diễn. Tên tuổi của diễn viên Thương Tín gắn liền với các bộ phim như: Biệt động Sài Gòn, Ván bài lật ngửa, Săn bắt cướp

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